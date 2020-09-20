"Ліверпуль" 20-го вересня здолав "Челсі" у центральному матчі 2-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). "Мерсисайдці" здобули перемогу в більшості завдяки дублю Садьйо Мане.

Челсі – Ліверпуль 0:2

Голи: Мане, 50, 54

Вилучення: Крістенсен, 45+1 (Челсі)

Незабитий пенальті: Жоржиньо, 75 (Челсі)

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Перший напівмомент виник у "Ліверпуля", пише 24 канал. Кепа невдало вибіг з воріт і не зміг випередити Салаха. Єгиптянин прострілив на Фірміно, але Крістенсен завадив бразильцю розписатися у порожніх воротах.

"Челсі" відповів аж на 32-й хвилині. Вернер виграв м'яч перед штрафним, пробіг декілька метрів та вистрілив з лівої ноги. Однак німецькому форварду забракло точності.

Наприкінці тайму Крістенсен залишив "Челсі" у меншості: данський оборонець збив Мане, який вибігав віч-на-віч з Кепою. Арбітр після використання системи VAR вилучив Крістенсена.

Відразу по перерві обидва тренери відповіли на вилучення: Френк Лемпард випустив замість Кая Хавертца Фікайо Томорі. Натомість Юрген Клопп кинув у бій дебютанта АПЛ – Тіаго Алькантару. Іспанський ексгравець "Баварії" замінив капітана Хендерсона.

Швидкий дубль Мане

Дуже швидко у другому таймі "Ліверпуль" відкрив рахунок. Салах дотепно у штрафному обігрався з Фірміно, який навісив на Мане. Останній замкнув передачу точним ударом головою.

Відео першого голу Мане

Не встиг "Челсі" оговтатися від першого голу, як пропустив вдруге. Кепа забарився з вибиванням м'яча, чим скористався Мане. Садьйо перехопив м'яч те легко переправив у ворота – ганебна помилка Кепи.

Відео другого голу Мане

На 66-й хвилині гості були близькі до третього голу. Вейналдум вийшов на рандеву з Кепою та сильно пробив. Іспанський голкіпер вчасно згрупувався та відвів загрозу.

"Челсі" відповів гострим ударом Маунта. Мейсон вистрілив з-за меж штрафного і м'яч майже пірнав під поперечину.

На 73-й хвилині інтрига ледь не повернулася в гру. Тіаго у штрафному збив Вернера – пенальті. Дебют іспанського хавбека врятував Аліссон, який впевнено відбив удар Жоржиньо.

Ще один гострий момент лондонці мали на 84 хвилині. Свіжий Абрахам змістився з лівого флангу ближче до центру та завдав обвідного удару. Однак і в цьому моменті Аліссон був на висоті.

"Ліверпуль" відповів дальнім ударом Мане вже в компенсований час, але Кепа не дозволив гравцю "Ліверпуля" оформити хет-трик. У підсумку "Ліверпуль" відстояв перевагу, здобуту завдяки дублю Мане.

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