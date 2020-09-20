19 вересня "Манчестер Юнайтед" приймав середняка чемпіонату "Крістал Пелес" у рамках 2-го туру АПЛ. "Червоні дияволи" несподівано поступились супернику.

МЮ – Крістал Пелес 1:3

Голи: Ван де Бек, 80 – Таусенд, 7, Заха, 74, 85

Нереалізований пенальті: Аю, 72 (Крістал Пелес)

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Мінімальна перевага гостей

Фаворитом цього протистояння був саме МЮ, які з перших хвилин пішли у атаку, але вже на 7-й хвилині забив суперник. Шлупп перебував у зручній для удару позиції, але побачив партнера по команді та перевів м’яч на нього. Таунсенд вдало зіграв на прийомі та переграв голкіпера більярдним ударом – 0:1, пише 24 канал.

Футболісти МЮ стрімко побігли в атаку. Мактоміней підхопив передачу на лінії штрафного майданчика, але спрямував м'яч повз стійку.

Погба спробував заробити 11-метровий удар, впавши у штрафному майданчику в боротьбі із суперником, але арбітр миттєво відхилив всі спроби футболістів апелювати до нього.

Арбітр Мартін Аткінсон дещо засумнівався в епізоді і вирішив скористатись допомогою VAR. Після відеоперегляду рефері сигналізував, щоб все було у рамках правил, пенальті не буде.

Аю обіграв декількох суперників, проскочив повз двох захисників і пробив, наблизившись до голкіпера – Давід де Хеа виконав чудовий сейв.

Перший тайм так і закінчився за мінімальної переваги гостей.

Несподівана поразка фаворита

На 55-й хвилині активний Таунсенд підхопив пас у штрафному майданчику та приготувався до удару по воротах, але спрямував м'яч надто високо.

Адресатом точної поперечної передачі в штрафний майданчик став Грінвуд, котрий головою відправив м'яч повз стійку.

Далі гості забили гол завдяки удару Захи, але арбітр угледів офсайд.

Здалось, що Лінделоф зіграв рукою в штрафному майданчику, але головний арбітр відхилив всі вимоги про призначення пенальті та вказав продовжити гру. Але отримавши підказки від помічників, зупинив матч та сигналізував, що хоче скористатись допомогою системи VAR.

Переглянувши відеоповтор арбітр вказав на 11-метрову позначку. До м'яча впевнено підійшов Аю, але його удар у лівий кут воріт був зупинений чудовим сейвом голкіпера МЮ.

І знову у грі Аткінсон. Рефері помітив порушення і команді "Крістал Пелес" довелось повторно виконати пенальті. Цього разу до м'яча вже підійшов Заха та реалізував пенальті, закрутивши м'яч у ліву дев'ятку – 0:2.

На 80-й хвилині чудова атака вийшла у МЮ. Донні ван де Бек опинився у потрібному місці в потрібний час, підібрав м'яч у штрафному майданчику та безжально відправив його низом під стійку воріт – 1:2.

Господарі хотіли бодай зрівняти рахунок, але знову забили гості. Заха одним дотиком обробив м'яч після вбивчої передачі на межі штрафного майданчика та закрутив м'яч у кут воріт – 1:3.

Підсумковий рахунок зустрічі – 1:3

МЮ – Крістал Пелес відеоогляд матчу