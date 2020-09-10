Тренери УПЛ незадоволені перенесенням матчів через COVID-19: хто виступив проти
Ігор Климовський, Володимир Шаран та Остап Маркевич виступили проти форс-мажорів, пов'язаних з коронавірусом. Вони вважають, що матчі потрібно проводити тими гравцями, які є здорові у складі команд.
Ігор Климовський, який є головним наставником "Олімпіка" поділився своєю думкою в ефірі "Футбол News".
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Невдоволення тренерів
За його словами, якщо хворіє 1-2 футболісти, тоді не слід переносити матч. Якщо після здачі тестів на коронавірус всі інші гравці є здоровими, то вони зможуть взяти участь у матчах. Інша справа, якщо у клубі захворіє близько 10 футболістів. Тоді Климовський погодився, що потрібно перенести матч на іншу дату.
Такої ж думки дотримується і головний тренер "Олександрії" Володимир Шаран. Він привів приклад з Європи, де дограють матчі, а не переносять. Але також все залежить від кількості заражених футболістів.
Новий керманич "Маріуполя" Остап Маркевич теж погоджується із думками наставників. Його позиція – грати. Грати і не зупинятися, тому що клуби повинні грати у футбол.
- Додамо, що матч другого туру УПЛ між "Рухом" та "Шахтарем" перенесли через спалах коронавірусу в таборі львівської команди. П'ять гравців та один медпрацівник інфікувалися, а сам поєдинок, який мав відбутись 12 вересня, перенесли на 23 вересня. Цей матч мав стати першим домашнім поєдинком для львівського клубу у дебютному сезоні в УПЛ. "Рух" прийматиме суперників на "Арені Львів".
- Також раніше ще один клуб з міста Лева "Львів" переніс матч з "Минаєм" у першому турі УПЛ. У таборі львів'ян було виявлено 5 заражених футболістів та один працівник медперсоналу.