Ігор Климовський, Володимир Шаран та Остап Маркевич виступили проти форс-мажорів, пов'язаних з коронавірусом. Вони вважають, що матчі потрібно проводити тими гравцями, які є здорові у складі команд.

Ігор Климовський, який є головним наставником "Олімпіка" поділився своєю думкою в ефірі "Футбол News".

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Невдоволення тренерів

За його словами, якщо хворіє 1-2 футболісти, тоді не слід переносити матч. Якщо після здачі тестів на коронавірус всі інші гравці є здоровими, то вони зможуть взяти участь у матчах. Інша справа, якщо у клубі захворіє близько 10 футболістів. Тоді Климовський погодився, що потрібно перенести матч на іншу дату.

Такої ж думки дотримується і головний тренер "Олександрії" Володимир Шаран. Він привів приклад з Європи, де дограють матчі, а не переносять. Але також все залежить від кількості заражених футболістів.

Новий керманич "Маріуполя" Остап Маркевич теж погоджується із думками наставників. Його позиція – грати. Грати і не зупинятися, тому що клуби повинні грати у футбол.