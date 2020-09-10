Кубок України: результати жеребкування другого попереднього етапу
Відбулося жеребкування другого попереднього етапу Кубка України. Тут зіграють 22 команди.
На другому попередньому раунді Кубка України зіграють 19 переможців першого етапу, а також три команди з Першої ліги з найвищим рейтингом. Це "Агробізнес", "Волинь" та "Оболонь", пише 24 канал.
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Базова дата матчів 16 вересня. Єдиним винятком став матч в Запоріжжі, де зіграє місцевий "Металург". Їх матч перенеси на 23 вересня
Результати жеребкування другого попереднього етапу Кубка України
- Металург (Запоріжжя) – Гірник-Спорт (Горішні Плавні)
- ВПК-Агро (Магдалинівка) – Кремінь (Кременчук)
- Миколаїв – Чорноморець (Одеса)
- Нива (Вінниця) – Кристал (Херсон)
- Кривбас (Кривий Ріг) – Таврія-Сімферополь
- Альянс (Липова Долина) – Верес (Рівне)
- Вікторія (Миколаївка) – Діназ (Вишгород)
- Оболонь – Полісся (Житомир)
- Волинь (Луцьк) – Прикарпаття (Івано-Франківськ)
- Ужгород – Агробізнес (Волочиськ)
- Епіцентр (Дунаївці) – Нива (Тернопіль)
11 переможців вийдуть у третій етап Кубка України. Там до них приєднаються команди УПЛ. Матчі цього етапу заплановані на 30 вересня.
Нагадаємо, фінал Кубка України заплановано на 12 травня 2021 року у Тернополі