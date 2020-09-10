Відбулося жеребкування другого попереднього етапу Кубка України. Тут зіграють 22 команди.

На другому попередньому раунді Кубка України зіграють 19 переможців першого етапу, а також три команди з Першої ліги з найвищим рейтингом. Це "Агробізнес", "Волинь" та "Оболонь", пише 24 канал.

Варте уваги: ЗМІ назвали зарплату Луческу в "Динамо"

Базова дата матчів 16 вересня. Єдиним винятком став матч в Запоріжжі, де зіграє місцевий "Металург". Їх матч перенеси на 23 вересня

Результати жеребкування другого попереднього етапу Кубка України

Металург (Запоріжжя) – Гірник-Спорт (Горішні Плавні)

ВПК-Агро (Магдалинівка) – Кремінь (Кременчук)

Миколаїв – Чорноморець (Одеса)

Нива (Вінниця) – Кристал (Херсон)

Кривбас (Кривий Ріг) – Таврія-Сімферополь

Альянс (Липова Долина) – Верес (Рівне)

Вікторія (Миколаївка) – Діназ (Вишгород)

Оболонь – Полісся (Житомир)

Волинь (Луцьк) – Прикарпаття (Івано-Франківськ)

Ужгород – Агробізнес (Волочиськ)

Епіцентр (Дунаївці) – Нива (Тернопіль)

11 переможців вийдуть у третій етап Кубка України. Там до них приєднаються команди УПЛ. Матчі цього етапу заплановані на 30 вересня.

Нагадаємо, фінал Кубка України заплановано на 12 травня 2021 року у Тернополі