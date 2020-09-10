Чотириразовий переможець Формули-1 Феттель покидає Ferrari та переходить в Aston Martin
Команда Racing Point оголосила про підписання угоди зі Себастьяном Феттелем. Наступного сезону німецький пілот виступатиме за них у Формулі-1.
Про підписання угоди із Себастьяном Феттелем повідомляється на офіційному сайті команди Racing Point. З наступного сезону вона буде називатися Aston Martin.
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Підписання угоди з Феттелем в команді називають початком нової ери. Однак на скільки розрахована угода з пілотом – не повідомляється.
"Я вирішив прийняти новий виклик з легендарною автомобільною компанією. Я вражений результатами, яких команда добилася в цьому році, і вірю в її майбутнє. Всі ми вражені енергією і відданістю спорту Лоуренса Стролла, я вірю, що разом ми зможемо багато чого досягти. Я як і раніше люблю Формулу 1, боротьба в групі лідерів – єдине, що мене мотивує. Захищати кольори Aston Martin - це справжній привілей", – заявив Феттель після підписання угоди.
В Aston Martin Феттель буде виступати разом з Ленсом Строллом. Натомість команду покине Серхіо Перес. Про це теж офіційно повідомили в Racing Point. Хоча мексиканський пілот лише минулого року підписав контракт на три роки. І поки не знає, де буде виступати в 2021 році.
- Відзначимо, що в цьому сезоні Феттель виступає вкрай невдало, як і вся команда Ferrari. Німецький пілот набрав лише 16 очок. Для прикладу, в активі Переса 34 набрані бали.
- Феттель двічі не зумів закінчити перегони (гран-прі Штирії та Італії), ще двічі опинявся за межами очкової зони.
- Натомість Перес провів на дві гонки менше в цьому сезоні – він пропустив британський етап через виявлений в нього коронавірус. Перес кожен раз зумів фінішувати в заліковій зоні. Найвище місце – п'яте на гран-прі Іспанії.