Українська тенісистка Даяна Ястремська поступилась японці Наомі Осаці у третьому колі на турнірі у Нью-Йорку. Після матчу тренер українки Саша Баїн прокоментував гру та назвав суперницю найкращою у цьому поєдинку на що образилась Ястремська.

Тренер українки Саша Баїн привітав Осаку з перемогою у своєму Twitter. Наголосимо, що наставник у минулому тренував японську тенісистку. Але ці слова не сподобались Ястремській.

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Ображена на тренера

Баїн написав, що Осака була найкращою гравчинею на корті та побажав їй успіху у наступних поєдинках. Побачивши цей твіт Ястремська одразу написала свою думку.

Я завжди думала, що залишаюся в твоїх очах найкращим гравцем на корті, навіть якщо я програю,

– написала ображена українка.

Наставник не обійшов осторонь слова українки та відповів. Він написав, що просто в цей день вона була кращою, тому наступного разу їм потрібно максимум, щоб переграти японську тенісистку.



Відповідь Ястремської на слова тренера / Фото: Скрін із твіттера Саши Баїна

Додамо, що японка розібралась з українкою у двох сетах. У наступному раунді Осака змагатиметься проти естонки Анетт Контавейт (№20 WTA).

Раніше українці приписували роман із своїм тренером, але спортсменка спростувала всіх чутки. За словами дівчини, вона серйозно ставиться до роботи, тому ніколи не мала ніяких романів з людьми з її команди.