20 вересня уперше в Україні відбудуться шоу-гонки з біатлону за участі найкращих українських біатлоністів. У програму входять дві гонки – змішана естафета та переслідування.

Ідея такого біатлонного шоу виникла під час дружньої розмови капітана збірної України біатлоніста Дмитра Підручного з керівником "Центру розвитку громадської активності" Максимом Черкашиним. Про це повідомив сайт "Український біатлон".

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Історична гонка для України

Змагання відбуватимуться під назвою City ​​biathlon Ternopil. Початок гонки о 14:20. Вболівальники, які не матимуть змоги приїхати у Тернопіль, зможуть переглянути гонки по телеканалу "Тернопіль 1".

Склад учасників City ​​biathlon Ternopil

Олена Підгрушна/Дмитро Підручний

Віта Семеренко/Артем Прима

Валя Семеренко/Богдан Цимбал

Дарія Блашко/Руслан Ткаленко

Катерина Бех/Антон Дудченко

Юлія Журавок/Тарас Лесюк.

Спортсмени змагатимуться на набережній тернопільського ставу. За словами Підручного, у Європі постійно відбуваються такі показові змагання, які позитивно впливають на популяризацію біатлону у світі. Біатлоніст згадав гонку у німецькому Вісбадені. Саме там 27 вересня виступить Підручний.

Також запасною на змагання запрошена Валя Семеренко. Додамо, що українка Віта Семеренко виграла жіночу гонку City-Biathlon ще у 2012 році. Також в Німеччині виступали Юлія Джима, Олена Підгрушна та Валя Семеренко. Якраз Джима у 2018 році останньою представляла Україну на цих змаганнях. У 2019 році українці не брали участь у таких гонках.