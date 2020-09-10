Українська тенісистка Даяна Ястремкая вирішили припинити співпрацю зі своїм тренером Сашею Баіним. Співпраця між Ястремською та Баіним не протривала й року.

20-річна Ястремська оголосила про припинення співпраці з Баіним у власному твіттері.

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Я б хотіла оголосити, що після US Open я вирішила припинити співпрацю з Сашою. Баіним. Я хочу подякувати йому за все і побажати йому успіхів. Це був хороший досвід для мене,

– написала Ястремська.

Конфлікт тенісистки з тренером

Після поразки Ястремської від Наомі Осаки в 1/8 фіналу турніру Western & Southern Open, Баін привітав японку з перемогою.

Українка неоднозначно відреагувала на вчинок тренера.

"Я завжди думала, що залишаюся у твоїх очах найкращим гравцем на корті, навіть якщо я програю", – написала ображена українка.

Наставник не обійшов осторонь слова українки та відповів. Він написав, що в цей день Осака була кращою, тому наступного разу їм потрібно максимум, щоб переграти японську тенісистку.