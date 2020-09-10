Українка Ястремська припинила співпрацю з відомим тренером
Українська тенісистка Даяна Ястремкая вирішили припинити співпрацю зі своїм тренером Сашею Баіним. Співпраця між Ястремською та Баіним не протривала й року.
20-річна Ястремська оголосила про припинення співпраці з Баіним у власному твіттері.
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Я б хотіла оголосити, що після US Open я вирішила припинити співпрацю з Сашою. Баіним. Я хочу подякувати йому за все і побажати йому успіхів. Це був хороший досвід для мене,
– написала Ястремська.
Конфлікт тенісистки з тренером
Після поразки Ястремської від Наомі Осаки в 1/8 фіналу турніру Western & Southern Open, Баін привітав японку з перемогою.
Українка неоднозначно відреагувала на вчинок тренера.
"Я завжди думала, що залишаюся у твоїх очах найкращим гравцем на корті, навіть якщо я програю", – написала ображена українка.
Наставник не обійшов осторонь слова українки та відповів. Він написав, що в цей день Осака була кращою, тому наступного разу їм потрібно максимум, щоб переграти японську тенісистку.
Хто такий Баін?Раніше німець тренував експершу ракетку світу Наомі Осаку. За підсумками сезону 2018 він став найкращим тренером року за версією WTA. Донедавна він тренував Крістіну Младеновіч.
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