"Шахтар" сенсаційно програв "Олімпіку" у товариському матчі
Під час паузи на матчі збірних "Шахтар" і "Олімпік" провели товариський матч на стадіоні ім. Баннікова, "гірники" програли з рахунком 1:2.
Шахтар – Олімпік 1:2
Голи: Фернандо, 84 – Шахаб, 12, Завійський, 39
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Донецьке дербі вийшло досить видовищним, незважаючи на відсутність гравців, які отримали виклик у свої національні команди.
"Шахтар" був представлений досить сильним складом, але програв, здавалося б, явному аутсайдеру. Команда Ігоря Климовського двічі успішно підловила чемпіона України на контратаках: в першому таймі забили Шахаб і Завійський.
У другій половині гри гольові моменти були у обох команд, але все ж хороші шанси зрівняти рахунок були у "Шахтаря". Активно в нападі діяв Фернандо, який в кінці матчу скористався помилкою захисника, перехопив передачу на голкіпера, обіграв його і забив у порожні ворота з метра.
- Наступний офіційний матч команда Каштру проведе 12 вересня проти "Руху". Матч у Львові пройде в присутності уболівальників.
- "Олімпік" в рамках другого туру в той же день відправиться на виїзд до "Дніпра-1".