Бех-Романчук здобула "срібло" на престижному турнірі в Австрії
Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук, яка спеціалізується на стрибках у довжину, показала другий результат на турнірі у Австрії. Вона знову поступилась представниці Білорусі.
Українка фінішувала в призовій трійці на четвертих змаганнях у цьому міжнародному сезоні. Здавалось, що фанати могли відччю, представниця України вже поступалась білорусці у першому старті цього сезон, інформує "Суспільне Спорт".
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Знову прикра поразка від білоруски
Її перший старт у вересні – турнір Golden Roof Challenge завершився вкрай вдало. Змагання відбулись в австрійському Іннсбруці. Хоча Бех-Романчук не вдалось захистити титул чемпіонки турніру, але легкоатлетці вдалось піднятись на одну зі сходинок п'єдесталу.
У 2019 році переможницею в жіночих стрибках у довжину стала саме українка Марина Бех-Романчук. Тоді для "золота" вистачило результату 6.74 метра.
Як і на першому міжнародному старті у 2020 році, головною конкуренткою Марина була представниця Білорусі Анастасія Мірончук-Іванова, яка тоді забрала "золото" з-під рук українки. Цього разу сталась така ж ситуація.
Найкращий стрибок Бех-Романчук показала з довжиною 6.82 метра, це другий найкращий стрибок українки в сезоні. Це також п'ятий найкращий стрибок у світовому сезоні взагалі.
Але білоруска виграла змагання зі стрибком на 6.94 метра. Це на цілих 12 сантиметрів більше, ніж показала українська легкоатлетка. Мірончук-Іванова здобула не лише "золото", а й показала найкращий результат світового сезону. Білоруска покращила свій ж попередній найкращий стрибок на 1 сантиметр.
Трійку лідерів замкнула словенська легкоатлетка Нея Філіпіч, яка аж на 30 сантиметрів поступилась українці.
Трійка лідерів
- Анастасія Мірончук-Іванова (Білорусь) – 6.94 м
- Марина Бех-Романчук (Україна) – 6.82 м
- Нея Філіпіч (Словенія) – 6.52 м
Які результати показала українка на минулих турнірах
Марина відкрила сезон в Угорщині, де здобула срібну нагороду. Бех-Романчук, для якої це був перший турнір після карантинної паузи, показала результат 6.76 метра у п'ятому стрибку. У вирішальній спробі досягнула позначки 6.72 м.
У неділю, 23-го серпня, Бех-Романчук змагалася на етапі Діамантової ліги в Стокгольмі, де виграла "золото". У вирішальній спробі Бех-Романчук продемонструвала особистий рекорд сезону – 6.85 метра.
Марина здобула "золото" на Меморіалі Януша Кусоцінського в Польщі, її переможний стрибок склав 6.78 м.