Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук, яка спеціалізується на стрибках у довжину, показала другий результат на турнірі у Австрії. Вона знову поступилась представниці Білорусі.

Українка фінішувала в призовій трійці на четвертих змаганнях у цьому міжнародному сезоні. Здавалось, що фанати могли відччю, представниця України вже поступалась білорусці у першому старті цього сезон, інформує "Суспільне Спорт".

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Знову прикра поразка від білоруски

Її перший старт у вересні – турнір Golden Roof Challenge завершився вкрай вдало. Змагання відбулись в австрійському Іннсбруці. Хоча Бех-Романчук не вдалось захистити титул чемпіонки турніру, але легкоатлетці вдалось піднятись на одну зі сходинок п'єдесталу.

Змагання відбуваються на одній з центральних вулиць міста. В Іннсбруці подібний турнір відбувався уже 16-й рік поспіль.

У 2019 році переможницею в жіночих стрибках у довжину стала саме українка Марина Бех-Романчук. Тоді для "золота" вистачило результату 6.74 метра.

Як і на першому міжнародному старті у 2020 році, головною конкуренткою Марина була представниця Білорусі Анастасія Мірончук-Іванова, яка тоді забрала "золото" з-під рук українки. Цього разу сталась така ж ситуація.

Найкращий стрибок Бех-Романчук показала з довжиною 6.82 метра, це другий найкращий стрибок українки в сезоні. Це також п'ятий найкращий стрибок у світовому сезоні взагалі.

Але білоруска виграла змагання зі стрибком на 6.94 метра. Це на цілих 12 сантиметрів більше, ніж показала українська легкоатлетка. Мірончук-Іванова здобула не лише "золото", а й показала найкращий результат світового сезону. Білоруска покращила свій ж попередній найкращий стрибок на 1 сантиметр.

Трійку лідерів замкнула словенська легкоатлетка Нея Філіпіч, яка аж на 30 сантиметрів поступилась українці.

Трійка лідерів

Анастасія Мірончук-Іванова (Білорусь) – 6.94 м Марина Бех-Романчук (Україна) – 6.82 м Нея Філіпіч (Словенія) – 6.52 м

Які результати показала українка на минулих турнірах

Марина відкрила сезон в Угорщині, де здобула срібну нагороду. Бех-Романчук, для якої це був перший турнір після карантинної паузи, показала результат 6.76 метра у п'ятому стрибку. У вирішальній спробі досягнула позначки 6.72 м.

У неділю, 23-го серпня, Бех-Романчук змагалася на етапі Діамантової ліги в Стокгольмі, де виграла "золото". У вирішальній спробі Бех-Романчук продемонструвала особистий рекорд сезону – 6.85 метра.

Марина здобула "золото" на Меморіалі Януша Кусоцінського в Польщі, її переможний стрибок склав 6.78 м.