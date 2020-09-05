Київське "Динамо" під час паузи на матчі збірних провело контрольний матч проти представника УПЛ "Колоса" – 0:1.

Колос – Динамо 0:1

Гол: Кравець, 49

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Кияни стали першою командою, яка зіграла на новенькому стадіоні "Колоса" в Ковалівці, що обійшовся президенту клубу Андрію Засусі в 160 мільйонів гривень.

У поєдинку, який, незважаючи на товариський статус, вийшов досить емоційним, все вирішив єдиний м'яч, який забив нещодавній новачок "Динамо" Артем Кравець, який виступав з 2016 року в Німеччині, Іспанії та Туреччині, – 1:0 на користь "біло -сині".

Наступні матчі "Динамо" та "Колоса"

Найближчий офіційний матч "Динамо" відбудеться в наступну п’ятницю, 11 вересня. Підопічні Мірчі Луческу в межах 2-го туру УПЛ прийматимуть чернігівську "Десну". Поєдинок на "Олімпійському" розпочнеться о 19:00.

А вже за декілька днів, 15 вересня, кияни стартують у кваліфікації Ліги чемпіонів матчем проти нідерландського АЗ.

Своєю чергою, "Колос" 12 вересня зіграє в Чемпіонаті України з ПФК "Львів". 17 вересня клуб із Ковалівки дебютує в Лізі Європи — суперником команди Руслана Костишина у другому кваліфай-раунді буде грецький "Аріс".

Нагадаємо, у стартовому турі Прем’єр-ліги "Динамо" розгромило "Олімпік" (4:1), а "Колос" дав бій, але поступився "Шахтарю" (1:3).