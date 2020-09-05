"Динамо" здолало "Колос" завдяки голу ексгравця збірної України
Київське "Динамо" під час паузи на матчі збірних провело контрольний матч проти представника УПЛ "Колоса" – 0:1.
Колос – Динамо 0:1
Гол: Кравець, 49
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Кияни стали першою командою, яка зіграла на новенькому стадіоні "Колоса" в Ковалівці, що обійшовся президенту клубу Андрію Засусі в 160 мільйонів гривень.
У поєдинку, який, незважаючи на товариський статус, вийшов досить емоційним, все вирішив єдиний м'яч, який забив нещодавній новачок "Динамо" Артем Кравець, який виступав з 2016 року в Німеччині, Іспанії та Туреччині, – 1:0 на користь "біло -сині".
Наступні матчі "Динамо" та "Колоса"
Найближчий офіційний матч "Динамо" відбудеться в наступну п’ятницю, 11 вересня. Підопічні Мірчі Луческу в межах 2-го туру УПЛ прийматимуть чернігівську "Десну". Поєдинок на "Олімпійському" розпочнеться о 19:00.
А вже за декілька днів, 15 вересня, кияни стартують у кваліфікації Ліги чемпіонів матчем проти нідерландського АЗ.
Своєю чергою, "Колос" 12 вересня зіграє в Чемпіонаті України з ПФК "Львів". 17 вересня клуб із Ковалівки дебютує в Лізі Європи — суперником команди Руслана Костишина у другому кваліфай-раунді буде грецький "Аріс".