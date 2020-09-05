Центральний захисник "Динамо" Микита Бурда отримав травму у товариському матчі проти "Колоса". Тепер захисник швидше за все може пропустити матч проти АЗ у Лізі чемпіонів.

Про травму у Микита Бурди повідомив сайт "Динамоманія". Захисник вийшов із перших хвилин у спарингу, але отримав травму та був змушений покинути поле.

До теми: "Динамо" здолало "Колос" завдяки голу ексгравця збірної України

Травма у товариському матчі

Замість Микита Бурди вийшов Артем Шабанов. Про серйозність травми наразі невідомо.

Микита покидав поле не на власних ногах, його на руках винесли партнери по команді. А вже з лави запасних його забрали на ношах до машини швидкої допомоги та повезли робити МРТ.

Захисник ризикує пропустити найближчі матчі киян, зокрема єврокубкову зустріч проти АЗ у Лізі чемпіонів. Наголосимо, що Бурда всю свою кар'єру виступає лише за "Динамо".

Додамо, що матч проти "Колосу" кияни таки завершили перемогою – 1:0. Єдиний гол у матчі забив Артем Кравець, який нещодавно повернувся у склад київського клубу.

Найближчий офіційний матч "Динамо" відбудеться в наступну п’ятницю, 11 вересня. Підопічні Мірчі Луческу в межах 2-го туру УПЛ прийматимуть чернігівську "Десну". Поєдинок на "Олімпійському" розпочнеться о 19:00.