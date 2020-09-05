Солігорський "Шахтар" 5 вересня оголосить про призначення Романа Григорчука новим головним тренером команди.

Про це повідомляє Youtube-шоу "ТаТоТаке".

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Офіційну пропозицію очолити "Шахтар" український наставник отримав два дні тому. Зараз сторони завершують переговори.

Спортивний директор солігорського клубу Олександр Рехвіашвілі добре знайомий з Григорчуком, під керівництвом якого виступав за "Вентспілс".

Відставка Юрій Вернидуба

31 серпня Юрій Вернидуб покинув солігорський "Шахтар". Зробив це український тренер на наступний день після того, як його команда вийшла в 1/8 фіналу кубка Білорусі. А в чемпіонаті команда йде на першому місці. Офіційно – за сімейними обставинами.

Що відомо про Романа Григорчука

Останнім місцем роботи 55-річного Григорчука була "Астана", яку він покинув в січні 2020 року.

У минулому сезоні Григорчук привів клуб до перемоги в чемпіонаті і Суперкубку Казахстану, а також вивів "Астану" в груповий раунд Ліги Європи.