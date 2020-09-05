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Коли саме ці збірні зіграють матч наразі невідомо.

Гравці Чехії Томаш Соучек і Патрік Шик пішли на самоізоляцію через контакт зі співробітником, який отримав позитивний результат тесту на COVID-19. Тому було прийнято рішення не брати участі в матчі другого туру.

Як зіграла Чехія у першому турі

Чехія впевнено перемогла Словаччину – 1:3. Перший гол був у виконанні чеської команди, Цоуфал підібрав м'яч у штрафному майданчику та переграв голкіпера ударом у нижній лівий кут воріт.

Далі Дочкал лише подвоїв рахунок, вдало реалізувавши 11-метровий удар. Третій гол у виконанні футболістів Чехії почався із передачі Даріда на вільного Крменчик, який вдало зіграв на прийомі та переграв голкіпера точним ударом у лівий нижній кут воріт, зробивши рахунок розгромним.

Словаччина змогла відповісти лише одним голом престижу. Шранц вдало приклався до м'яча, сильним ударом, спрямувавши його повз голкіпера. М'яч зачепив ліву стійку та зрикошетив у сітку. Цей постріл може претендувати на звання голу місяця.

Результат поєдинку за участю Шотландії

Шотландія зіграла у нічию проти Ізраїлю – 1:1. Не надто видовищний матч побачили фанати у виконанні улюблених збірних, але два голи команди таки забили.

На останній хвилині першого тайму у Шотландії виникла чудова нагода відкрити рахунок. Крісті переміг у вольовому протистоянні та з одинадцятиметрової позначки відправив м'яч у ліву дев'ятку. Офір Марсіано не зміг цьому запобігти.

У середині другої частини зустрічі Захаві чудово зіграв у завершальній стадії атаки. Він вийшов на вільний простір, отримавши в штрафному майданчику вдало виконав передачу, та відправив м'яч у праву дев'ятку.