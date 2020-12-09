Українська асоціація футболу скористалася своєю можливістю оскаржити рішення УЄФА зарахувати нашій збірній технічну поразку за скасований матч проти Швейцарії. Через це наша команда вилетіла з елітного дивізіону Ліги націй.

Українська асоціація футболу надіслала до Спортивного арбітражного суду Лозанни (CAS) заяву на оскарження рішення Апеляційного комітету УЄФА щодо скасованого матчу Ліги націй Швейцарія – Україна. Про це йдеться в офіційному повідомленні УАФ.

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"Вважаємо, що не всім нашим аргументам було надано належну оцінку під час розгляду справи", – заявив генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький.

Варто додати, що для підготовки заяви про апеляцію Українська асоціація футболу, окрім юристів УАФ, залучила фахівців у галузі спортивного права юридичних компаній Іспанії та Швейцарії, а також представників адвокатської спільноти нашої країни з Асоціації правників України.

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