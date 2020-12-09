Україна офіційно подала апеляцію на технічну поразку у матчі зі Швейцарією в Лізі націй
Українська асоціація футболу скористалася своєю можливістю оскаржити рішення УЄФА зарахувати нашій збірній технічну поразку за скасований матч проти Швейцарії. Через це наша команда вилетіла з елітного дивізіону Ліги націй.
Українська асоціація футболу надіслала до Спортивного арбітражного суду Лозанни (CAS) заяву на оскарження рішення Апеляційного комітету УЄФА щодо скасованого матчу Ліги націй Швейцарія – Україна. Про це йдеться в офіційному повідомленні УАФ.
Варте уваги Збірна України отримала суперників у відборі на Чемпіонат світу 2022 року: результати
"Вважаємо, що не всім нашим аргументам було надано належну оцінку під час розгляду справи", – заявив генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький.
Варто додати, що для підготовки заяви про апеляцію Українська асоціація футболу, окрім юристів УАФ, залучила фахівців у галузі спортивного права юридичних компаній Іспанії та Швейцарії, а також представників адвокатської спільноти нашої країни з Асоціації правників України.
Скасований матч Швейцарія – Україна: головне
- Матч Швейцарія – Україна мав відбутися 17 листопада. Його особливість була у турнірному становищі. Адже одна з команд за підсумками цього матчу мала покинути елітний дивізіон Ліги націй. Українців влаштовувала і нічия, швейцарцям обов'язково треба було перемагати.
- Перед цим матчем в збірній України виявили спалах коронавірусу. Хоча позитивні тести отримали і ті гравці, що свого часу вже перехворіли. Попри це, всю команду відправили на карантин.
- Саме через те, що українська команда була на карантині, матч так і не вдалося провести 17 листопада. Хоча в збірній України було як мінімум 13 гравців, в яких тести на наявність коронавірусу мали негативний результат.
- Матч такі не відбувся. Тож рішення про його результат приймали в УЄФА. І там вирішили зарахувати збірній України технічну поразку. Через це саме Україна вилітала з Ліги A, а Швейцарія залишалася.
- УЄФА своє рішення аргументувало тим, що українська сторона мала передбачити, що у випадку зараження коронавірусом в команді, їй знадобляться гравці, які не контактували з хворими. Відтак на матч привезти нову команду. Тоді матч би зіграли на наступний день, 18 листопада. В УАФ же заявили, що в них не було достатньо часу, щоб підготувати нову команду для цього матчу.
- На іншу дату перенести матч не було змоги, адже в календарі на 2020 рік більше не передбачено матчів збірних. А на 2021 рік вже сформований інший календар. Хоча УЄФА могла провести цей матч, виділивши для нього дату. Як це зроблено для фінальної частини Ліги націй. Окрім того, обидві збірні будуть мати про два товариські матчі у 2021 році. Але після складання календаря кваліфікації ЧС-2022 стало зрозуміло, що збірній України та Швейцарії зіграти в одну з цих дат не можуть, адже їхні дати для товариських ігор не співпадають.
Поділитися новиною