WBC склала рейтинг нового дивізіону: до нього потрапив український боксер
Світова боксерська рада (WBC) опублікував рейтинг "бріджервейта" – нової вагової категорії. Рейтинг нового дивізіону не обійшовся без українських представників.
WBC склала рейтинг з 20 боксерів. У рейтингу увійшов український боксер Олександр Тесленко. Про це повідомляє WBC.
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Очолив рейтинг колумбієць Оскар Рівас. Друге місце зайняв "тимчасовий" чемпіон WBA в першій важкій вазі Ріяд Мері. Замикає топ-3 чемпіон IBO в першій важкій вазі Кевін Лерена.
Рейтинг WBC у бріджервейті
- Оскар Рівас
- Ріяд Мерхи
- Кевін Лерена
- Дмитро Кудряшов
- Євген Романов
- Браянт Дженнінгс
- Артур Шпилька
- Ален Бабич
- Джоель Тамбве Джеко
- Шігабудін Алієв
- Марко Хук
- Білал Лаггуне
- Самуель Каджая
- Рашид Кодзоєв
- Ісаак Чемберлейн
- Карлус Уелч
- Імре Желло
- Олександр Тесленко
- Лабінот Ксоксай
- Роберт Сіммс
Що відомо про нову вагу?На відміну від суперважкої ваги, цей дивізіон матиме обмеження – 90,7 – 101,6 кілограма. Дивізіон назвуть "бріджервейт" – на честь 6-річного хлопчика Бріджера Вокера, який отримав серйозні поранення, коли кинувся рятувати свою сестру від нападу собаки.
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