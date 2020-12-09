Світова боксерська рада (WBC) опублікував рейтинг "бріджервейта" – нової вагової категорії. Рейтинг нового дивізіону не обійшовся без українських представників.

WBC склала рейтинг з 20 боксерів. У рейтингу увійшов український боксер Олександр Тесленко. Про це повідомляє WBC.

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Очолив рейтинг колумбієць Оскар Рівас. Друге місце зайняв "тимчасовий" чемпіон WBA в першій важкій вазі Ріяд Мері. Замикає топ-3 чемпіон IBO в першій важкій вазі Кевін Лерена.

Рейтинг WBC у бріджервейті

Оскар Рівас Ріяд Мерхи Кевін Лерена Дмитро Кудряшов Євген Романов Браянт Дженнінгс Артур Шпилька Ален Бабич Джоель Тамбве Джеко Шігабудін Алієв Марко Хук Білал Лаггуне Самуель Каджая Рашид Кодзоєв Ісаак Чемберлейн Карлус Уелч Імре Желло Олександр Тесленко Лабінот Ксоксай Роберт Сіммс

Що відомо про Тесленка. Український боксер, який проживає в Канаді. У його активі 16 перемог та одна поразка на професійному рингу.