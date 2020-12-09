9 грудня Реал приймав Боруссію Менхенгладбах у матчі Ліги чемпіонів. Поєдинок на "Альфредо ді Стефано" закінчився перемогою "вершкових".

Реал – Боруссія М 2:0

Голи: Бензема, 9, 32

Дуже спекотна ситуація трапилася у квартеті B Ліги чемпіонів, де всі 4 команди мали шанси на вихід в плей-офф турніру. Одна з частин захоплюючої розв'язки відбулася в Мадриді, де Реал приймав Боруссію з Менхенгладбаха.

До слова Інтер – Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Реал відкрив рахунок на 9-й хвилині матчу. Лукас Васкес забіг по правому флангу в ході розвитку швидкої атаки, виконав м'який навіс в центр штрафного майданчика, де Бензема "завис" у повітрі і головою метрів з 10-ти відправив м'яч у самісіньку дев'ятку. Зоммер навіть не ворухнувся.

Відео першого голу Бенземи

У першому таймі мадридці зусиллями того ж Бенземи подвоїли свою перевагу. Родріго отримав м'яч на правому фланзі, як слід розгойдав захисника і видав ідеальний по точності навіс до лінії воротарського майданчика, і Бензема головою розстріляв Зоммера.

Відео другого голу Бенземи

На 43-й хвилині футболісти Реала після кутового були близькі до третього голу, Модріч його в підсумку і забив ударом в дев'ятку з центру штрафного майданчика, але миттєвостями раніше Варан був в офсайді.

У підсумку, звитяга над менхенгладбахською Боруссією дозволила Реалу перемогти у групі В та вийти у плей-офф Ліги чемпіонів. Німецька команда, яка має однакову кількість очок з Шахтарем (по 8), посіла друге місце за додатковими показниками.

Реал – Боруссія М відеоогляд

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