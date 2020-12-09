Локдаун в Україні: як обмеження торкнуться спорту
8 грудня Кабмін затвердив нову дату локдауну і список обмежень, які будуть діяти під час зимового карантину.
Проведення змагань серед професійних команд в Україні буде дозволено під час локдауну, пише 24 канал.
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Також локдаун не торкнеться тренувального процесу професійних команд в разі, якщо тренування будуть проводитися на вулиці.
Хоча баскетбольну першість зупиняють на всіх рівнях через проблеми з грошима. Пауза розпочнеться 23 грудня цього року і триватиме до 10 січня 2021 року. На даному етапі всі змагання проводяться без глядачів.
- Навесні цього року через пандемію коронавірусу були достроково завершені ряд турнірів, серед яких – Друга ліга України з футболу, Суперліга (баскетбол) і Екстраліга (футзал). Зараз всі змагання проходять при порожніх трибунах в зв'язку з помаранчевим рівнем небезпеки поширення COVID-19.
- Локдаун в Україні запровадять з 8 січня 2021 року. Однак якщо ситуація з коронавірусом стрімко погіршуватиметься, посилити карантин можуть невідкладно. Детальніше читайте тут.
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