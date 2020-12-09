8 грудня Кабмін затвердив нову дату локдауну і список обмежень, які будуть діяти під час зимового карантину.

Проведення змагань серед професійних команд в Україні буде дозволено під час локдауну, пише 24 канал.

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Також локдаун не торкнеться тренувального процесу професійних команд в разі, якщо тренування будуть проводитися на вулиці.

Хоча баскетбольну першість зупиняють на всіх рівнях через проблеми з грошима. Пауза розпочнеться 23 грудня цього року і триватиме до 10 січня 2021 року. На даному етапі всі змагання проводяться без глядачів.

До уваги! Під заборону потрапляють обмеження роботи, а також припинення діяльності в спортзалах, фітнес-центрах, басейнах.