9 грудня Інтер та Шахтар зіграли у матчі Ліги чемпіонів за право вийти у стадію плей-офф турніру. Поєдинок завершився безгольовою нічиєю.

Інтер – Шахтар 0:0

Поєдинок в Мілані став визначальним для обох команд в поточному єврокубковому сезоні. Підопічні Луїша Каштру могли вийти в плей-офф Ліги чемпіонів, опинитися в 1/16 Ліги Європи або взагалі залишитися без євровесни.

Міланський клуб міг продовжити свою єврокампанію тільки в разі перемоги над "гірниками".

В кінці жовтня Шахтар зустрічався з Інтером на полі київського НСК "Олімпійський", і тоді була зафіксована безгольова нічия. У минулий уїк-енд Шахтар в рамках чемпіонату України розгромив Минай з рахунком 5:1, а "нерадзурі" в матчі Серії А обіграли Болонью – 3:1.

Дивіться також Інтер – Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Вже на старті матчу поперечина врятувала Шахтар від пропущеного голу. Прорвався по флангу Барелла і прострілив у центр штрафного на Мартінеса, який стрельнув з льоту, але м'яч влучив точно в поперечину.

Відео удару Мартінеса в поперечину

В цілому, початок першого тайму пройшов у повільному темпі. Команди не поспішали розкриватися, адже ціна помилки була дуже висока.

На 23-й хвилині Де Врей майже в упор бив у площину воріт Трубіна з подачі кутового, але влучив у ногу Бондаря. Другий раз пощастило "гірникам".

Наприкінці першого тайму у Шахтаря трапилася вимушена зміна. У зіткненні з суперником отримав пошкодження Вітао і не обійшлося без допомоги медиків. Зі сльозами на очах покинув поле бразилець.

Перший тайм матчу в Мілані був скопійований з гри в Києві: тиск "чорно-синіх", перекладина, жодного моменту Шахтаря.

Після перерви Трубін витягнув мертвий м'яч з-під поперечини після удару головою Лукаку. Це Брозовіч шикарно навісив зі стандарту на Ромелу. Через 10 хвилин Трубін влетів в Бареллі, знявши м'яч з голови гравця Інтера та знову врятував Шахтар.

Відео сейву Трубіна

На 64-й хвилині "гірники" вперше створили небезпечний момент у матчі. Відбувся вихід 4 в 3 на ворота Хандановича, який Тете завершив ударом з штрафного Інтера, але голкіпер "нерадзуррі" потягнув удар в ефектному стрибку.

Відео контратаки Шахтаря

Згодом Барелла справа точно віддав Лаутаро на ближню, але Бондар в падінні максимально нав'язав боротьбу футболісту Інтера і не дозволив пробити по своїх воротах.

Шахтар одразу відповів контратакою: захисник Інтера заблокував удар Соломона біля своїх воріт, на добиванні Тайсон послав низом в руки Хандановічу.

Наприкінці матчу Трубін двічі врятував ворота "гірників". Спочатку вилетів руками на здоровенних футболістів Інтера, вибивши сферу за межі воротарського, а через мить переправив на кутовий удар з лінії периметра від Еріксена.

Таким чином, команди не змогли визначити сильнішого і Шахтар, який має в активі 8 балів, посів третє місце у квартеті В та опустився у плей-офф Ліги Європи. У паралельному матчі Реал переміг Боруссію М та виборов місце в плей-офф Ліги чемпіонів. При такому розкладі "гірникам" обов'язково треба було перемагати Інтер.

Інтер – Шахтар відеоогляд

Турнірна таблиця Групи В