Дворазова Олімпійська чемпіона з біатлону та лижних гонок Анфіса Резцова розповіла, як втратила дитину. Російська та радянська спортсменка пожертвувала ненародженою дитиною через Олімпійські ігри 1988 року.

Резцова розповіла, що перед Олімпіадою-1988 в Калгарі її змушували зробити аборт. Про це повідомляє Sports.ru.

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Господь дав мені чотирьох дочок, попри те, що до пологів я зробила аборт. Мене змусили, тому що країні потрібні були медалі,

– сказала 55-річна ексбіатлоністка.

Вона розповіла, що в 1985 році вийшла заміж за біатлоніста і тренера Леоніда Резцова. Подружжя розраховувало народити дитину в 1986 році, коли не було чемпіонату світу та Олімпіади. Однак їй не вдалося завагітніти.

У червні 1987-го Резцова дізналася про вагітність, коли приїхали на збір в Отепяе (Естонія). Російський тренер Микола Лопухова, за словами Резцової, відправив її в місто Тарту на велосипеді – 40 кілометрів.

У Тарту Резцовій підтвердили вагітність і її відправили з Естонії поїздом до Москви в диспансер до гінеколога.

"Вона вагітна, але нам потрібні медалі – вона не повинна народжувати", – це звучало від тренерів. У Москві зустрів диспансерській мікроавтобус з червоним хрестом,

– розповіла біатлоністка.

Згодна на аборт, але дайте на квартиру

Резцова заявила, що не здогадувалася про аборт. Після відвідин гінеколога їй сказали приймати рішення з чоловіком.

"Прийшла до нього. Він: як ти вирішиш, так і буде. Але що значить, я вирішу? Сім'я-то одна. Я вирішу, а ти потім будеш жити з моєю медаллю, але без дітей? Перед іконою кажу – так і було. Коли у нас не виходило завести дитину, я на нього провину не клала. Але коли він мені сказав: як ти вирішиш... Відповідальність на себе не взяв", – зазначила Резцова.

У підсумку росіянка вирішила зробити аборт за умови, що держава виділить їй квартиру.

Рішення приймала я, прийшла на килим в Спорткомітет: згодна на аборт, але дайте на квартиру – ми живемо у батьків. Нам дали "двушку" тут, в Хімках, ще до Олімпіади. А потім господь подарував мені чотирьох прекрасних дочок,

– резюмувала Резцова.