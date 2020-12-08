Вже незабаром буде визначено переможців на премії Globe Soccer. Роберт Левандовський із Баварії позмагається за титул найкращого гравця року з Лео Мессі та Кріштіану Роналду.

Переможці будуть визначені не лише у номінації "Найкращий гравець року". Також свої нагороди отримають переможці у премії "Найкращий клуб" та "Найкращий тренер". Номінантів публічно оприлюднив офіційний сайт Globe Soccer.

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Хто потрапив у номінації

Найкращі гравці: Роберт Левандовський (Баварія), Кріштіану Роналду (Ювентус), Ліонель Мессі (Барселона).

Найкращі клуби: Баварія (Німеччина), Реал (Іспанія), Ліверпуль (Англія).

Найкращі тренери: Жан П'єро Гасперіні (Аталанта), Ханс-Дітер Флік (Баварія), Юрген Клопп (Ліверпуль).

Цікаво, що в останній номінації присутній наставник Аталанти Гасперіні. Під керівництвом італійського фахівця грає українець Руслан Маліновський.

Клуб українського голкіпера Андрія Луніна Реал також може отримати нагороду.

Globe Soccer Awards – щорічна премія, яку вручають за видатні досягнення у футболі

Найбільше шансів на перемогу у Баварії. Мюнхенці провели космічний минулий сезон, завоювавши требл. Німецький клуб став чемпіоном країни, виграв Лігу чемпіонів, а також футболісти підіймали над своїми головами національний кубок. Ліверпулю та Реалу буде складно позмагатись із такими здобутками німецького клубу.

Хто залишився у розширених списках