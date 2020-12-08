Хто стане найкращим футболістом року на премії Globe Soccer: топ-3 номінантів
Вже незабаром буде визначено переможців на премії Globe Soccer. Роберт Левандовський із Баварії позмагається за титул найкращого гравця року з Лео Мессі та Кріштіану Роналду.
Переможці будуть визначені не лише у номінації "Найкращий гравець року". Також свої нагороди отримають переможці у премії "Найкращий клуб" та "Найкращий тренер". Номінантів публічно оприлюднив офіційний сайт Globe Soccer.
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Хто потрапив у номінації
Найкращі гравці: Роберт Левандовський (Баварія), Кріштіану Роналду (Ювентус), Ліонель Мессі (Барселона).
Найкращі клуби: Баварія (Німеччина), Реал (Іспанія), Ліверпуль (Англія).
Найкращі тренери: Жан П'єро Гасперіні (Аталанта), Ханс-Дітер Флік (Баварія), Юрген Клопп (Ліверпуль).
Цікаво, що в останній номінації присутній наставник Аталанти Гасперіні. Під керівництвом італійського фахівця грає українець Руслан Маліновський.
Клуб українського голкіпера Андрія Луніна Реал також може отримати нагороду.
Найбільше шансів на перемогу у Баварії. Мюнхенці провели космічний минулий сезон, завоювавши требл. Німецький клуб став чемпіоном країни, виграв Лігу чемпіонів, а також футболісти підіймали над своїми головами національний кубок. Ліверпулю та Реалу буде складно позмагатись із такими здобутками німецького клубу.
Хто залишився у розширених списках
- Найкращі гравці: Чіро Іммобіле (Лаціо), Маркіньйос (ПСЖ), Карім Бензема (Реал), Серж Гнабрі (Баварія) та Садіо Мане (Ліверпуль).
- Найкращі клуби: Ювентус (Італія), Севілья (Іспанія) та ПСЖ (Франція).
- Найкращі тренери: Томас Тухель (ПСЖ) та Хулен Лопетегі (Севілья).
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