Олімпіада у Токіо, яка була перенесена на 2021 рік відбудеться у запланований термін. Змагання будуть організовані не дивлячись на те, що світ досі не впорався з пандемією коронавірусу.

З кожним наступним тиждень все більше позитивної інформації з'являться щодо майбутнього Олімпійських ігор. Прем'єр Японії і глава МОК тепер вже остаточно дійшли до спільного рішення щодо терміну проведення Олімпіади. Про це в понеділок, 16 листопада, домовилися в Токіо глава Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах (Thomas Bach) і прем'єр-міністр Японії Есіхіде Суга, повідомляє Deutsche Welle.

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Олімпіада відбудеться вчасно

Раніше повідомлялось, що вже у березні 2021 року розпочнуть проводити тестові змагання на об'єктах. На Згодом було повідомлено, що Олімпіада таки відбудеться з глядачами на трибунах. Але кількість вболівальників буде обмеженою.

На такі два кроки японську владу надихнуло успішне проведення змагань зі спортивної гімнастики, які відбулись 8 листопада з фанатами на трибунах.

Тепер сторони заспокоїли всіх щодо термінів проведення. Вони запевнили, що Олімпіада у Токіо відбудеться у заплановані терміни.

Наголосимо, що Ігри заплановано провести з 23 липня 2021 року по 8 серпня. Паралімпійські ігри заплановані на 24 серпня – 5 вересня.

Йосіхіде Суґа запевнив Баха, що країна буде готова на 100% готова до проведення Олімпіади. МОК збирається допомогти забезпечити вакциною від коронавірусу спортсменів і гостей Олімпіади.