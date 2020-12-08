8 грудня київське Динамо перемогло угорський Ференцварош зіграли у матчі заключного туру групового етапу Ліги чемпіонів. Поєдинок мав важливе значення для обох команд, адже переможець вийшов у стадію плей-офф Ліги Європи.

Динамо – Ференцварош 1:0

Гол: Попов, 60

Це протистояння мало величезне значення для обох команд, адже воно визначило володаря путівки в плей-оф Ліги Європи.

"Повинні вийти, викластися на всі сто відсотків і здобути путівку в єврокубки. Ми впевнені в собі. Повинні вийти з думкою обіграти суперника, а не утримувати нічию", – зазначив напередодні поєдинку півзахисник київського клубу Микола Шапаренко.

Перед очною дуеллю Динамо і Ференцварош здобули перемоги у своїх національних чемпіонатах. Кияни обіграли Маріуполь з рахунком 2:1, а команда Сергія Реброва розібралася з Дьошдьором – 3:1.

Вкінці жовтня суперники зіграли в результативну нічию в Будапешті (2:2).

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Господарі поля активніше розпочали поєдинок, але м'яч більше контролював Ференцварош. На 7-й хвилині Кендзьора зробив м'який закид в правий кут штрафного на Гармаша, який зробив навіс – Дібуш випередив Вербича та вибив м'яч.

На старті зустрічі команди грали досить спокійно. Суперники розуміли всю відповідальність, яка на них лежить і не поспішали розкриватися.

На 22-й хвилині Ляйдуні знайшов м'ячем руку Сидорчука в штрафній, але арбітр на "точку" не вказав. Дуже незадоволені були гравці Ференцвароша.

Наприкінці першого тайму сталася пожежа біля воріт Динамо. Самі футболісти "біло-синіх" привезли собі момент. Узуні пробивав з гострого кута, але кияни у паніці вибили м'яч.

Динамо – Ференцварош відеоогляд першого тайму

Після перерви команди заграли куди активніше. Ференцварош одразу намагався знайти підходи до воріт Бущана, так як час грав проти команди Реброва.

На 60-й хвилині Динамо завдяки великими зусиллям вдалося відкрити рахунок у зустрічі. Де Пена подав зі штрафного, Кендзьора виграв єдиноборство і продовжив пас далі, де Попов виявився не прикритий і відправив м'яч головою в сітку. Перший гол для 20-річного українця в єврокубках.

Відео голу Попова

"Фраді" одразу відповіли небезпечним моментом – після удару Узуні м'яч пролетів у сантиметрах від штанги воріт Динамо. Бущан в стрибку кінчиками пальців зіграв.

Згодом Ференцварош вдруге пробачив киян. Зубков опинився на вигідній позиції для удару після сумбуру біля воріт Бущана. Викручував у нижній кут півзахисник "фраді", але трохи не влучив у ворота.