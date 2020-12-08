Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив судом міжнародному олімпійському комітету. Все через недопуск Лукашенка до Олімпіади. Не обійшлося і без брехні в його словах.

Нагадаємо, що Міжнародний олімпійський комітет тимчасово відсторонив від участі в заходах під егідою організації всіх членів виконкому Національного олімпійського комітету (НОК) Білорусі. Президентом НОК Білорусі є Олександр Лукашенко, а віцепрезидент – його син Віктор.

Детальніше Лукашенка не пустять на Олімпіаду та не дадуть грошей: МОК застосував санкції

Причиною для такого кроку в МОК назвали те, що в Білорусі здійснюється політична дискримінація спортсменів.

Таке рішення МОК не залишилося без уваги Лукашенка. Свою думку з цього приводу він висловив під час відвідування Столбцовської центральної районної лікарні. Його цитату наводить телеграм-канал "Пул Первого", який пов'язують з пресслужбою Лукашенка.

"Треба нам звернутися в суд. Нехай Бах і банда розкажуть, у чому моя вина, що я свою країну захищаю?! Участь в цих заходах я 25 років не брав, переживу і далі. Але ви що, зібрали всі країни та прийняли рішення?? І добре я, навіщо дітей чіпаєте? Немає справедливості в світі. Якщо ти справедливу політику будуєш – будеш ворогом", – заявив Лукашенко.

От тільки у своїй заяві Лукашенко збрехав, пише білоруська "Радыё Свабода". Адже він неодноразово відвідував Олімпійські ігри. І в цих візитах не обійшлося без скандалу.

Так було у 1998 році, коли Лукашенко відправився на зимову Олімпіаду в Нагано. Але японську владу та організаторів до відома не поставив. Дозвіл на посадку його літака в Японії вдалося добитися лише за підтримки МЗС Росії.

Вже наступні свої візити на Олімпіади Лукашенко узгоджував. Він був на Олімпіаді 2008 року в Пекіні. А також на зимовій Олімпіаді 2014 в Сочі.