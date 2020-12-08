Груповий етап Ліги чемпіоні вийшов на фінішну пряму. У вівторок, 8-го грудня, стартував заключний 6-й тур, після якого визначаться усі учасники раунду плей-офф. Результати матчів та відео голів – у матеріалі Спорт 24.

Зеніт – Боруссія Д 1:2 Голи: Дріуссі, 16 – Піщек, 68, Вітсель, 79 Зеніт – Боруссія Д відеоогляд Варте уваги Останній шанс для Шахтаря: анонс на матч Ліги чемпіонів з Інтером Лаціо – Брюгге 2:2 Голи: Корреа, 12, Іммобіле, 27 (п) – Вормер, 15, Ванакен, 76

Вилучення: Соболь (Брюгге), 30 Лаціо – Брюгге відеоогляд