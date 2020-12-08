Ліга чемпіонів: результати матчів та відео голів 8 грудня
Груповий етап Ліги чемпіоні вийшов на фінішну пряму. У вівторок, 8-го грудня, стартував заключний 6-й тур, після якого визначаться усі учасники раунду плей-офф. Результати матчів та відео голів – у матеріалі Спорт 24.
Зеніт – Боруссія Д відеоогляд
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Лаціо – Брюгге 2:2
Голи: Корреа, 12, Іммобіле, 27 (п) – Вормер, 15, Ванакен, 76
Вилучення: Соболь (Брюгге), 30
Лаціо – Брюгге відеоогляд
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