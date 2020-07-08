У вівторок, 7 липня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

"Агробізнес" очолив Першу лігу

"Рух" в перенесеному матчі 20-го туру Першої ліги програв удома "Агробізнесу". Львів'яни двічі вели в рахунку по ходу першого тайму, однак пропустили три м'ячі і програли зустріч.

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Завдяки перемозі "Агробізнес" вийшов у лідери Першої ліги. "Рух" опустився на шосте місце, відстаючи від суперника на 6 очок. Львів'яни мають гру в запасі.

Нова дата поєдинку українця Постола

Українець Віктор Постол проведе поєдинок проти чемпіона світу за версіями WBC і WBO Хосе Карлоса Раміреса. Поєдинок двічі переносили через карантин.

Нову дату поєдинку назвав Хосе Рамірес. За його словами, бій з Постолом відбудеться 29 серпня.

Титульний шанс Постола

36-річний Віктор не приховує, що це його останній шанс стати дворазовим чемпіоном світу.

Постол вже був чемпіоном світу за версією WBC у період з 2015 до 2016 року. Він виграв вакантний титул у жовтні 2015 року в аргентинця Лукаса Мартіна Матісса.

У наступному бою Віктор програв титул американцеві Терренсу Кроуфорду.

Після перемоги над французом Мохамедом Мімуном WBC зобов'язала Раміреса провести захист титулу.

Місце проведення матчу Ліги націй Іспанія – Україна

Федерація футболу Іспанії розглядає три варіанти, де провести домашній матч проти України в Лізі націй.

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В іспанській федерації футболу розглядають три стадіони: "Альфредо ді Стефано" (резервний стадіон мадридського "Реала", де команда Зінедіна Зідана проводить домашні матчі після карантину через реконструкцію головної арени країни "Сантьяго Бернабеу"); "Бутарке" – домашня арена "Леганеса" і "Колісеум Альфонсо Перес" – домашній стадіон "Хетафе".

Календар домашніх матчів збірної України в Лізі націй

Україна – Швейцарія. 3 вересня 2020 року. Львів, "Арена Львів".

Україна – Німеччина. 10 жовтня 2020 року. Київ, НСК "Олімпійський".

Україна – Іспанія. 13 жовтня 2020 року. Київ, НСК "Олімпійський".

Нагадаємо, що в рамках Ліги націй збірна України проведе і три гостьові поєдинки: 6 вересня проти Іспанії, 14 листопада проти Німеччини, а 17 листопада – проти Швейцарії.

Про Валерія Лобановського знімуть фільм

Невдовзі розпочнуться зйомки художнього фільму "Наставник" про великого тренера "Динамо" Валерія Лобановського. Студія KINOROB і футбольний клуб "Динамо" вже підписали меморандум щодо співпраці.

Усі події будуть показані ще з середини 70-х років, коли Лобановський очолив киян. Також продюсери уклали угоду з дочкою Лобановського Світланою. Вона виступить консультантом у знімальному процесі та допоможе у всіх деталях.

Донька Валерія Васильовича вдячна авторам фільму за таку ідею та всіляко підтримує. Вона сподівається, що стрічка змусить задуматись людей.