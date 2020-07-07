Колишній футболіст збірної України очолив одного з лідерів чемпіонату
Колишній форвард "Шахтаря" та збірної України Сергій Шищенко розпочне новий сезон у статусі наставника "Полісся".
Угода житомирського клубу і 44-річного фахівця розрахована на один рік. Про це повідомляє офіційний сайт житомирського клубу.
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Варто зазначити, що головний тренер був змінений на прохання нових спонсорів, які фінансують команду.
4 липня пост головного тренера "Полісся" покинув Анатолій Безсмертний. За підсумками останнього сезону Другої ліги, фахівець вивів житомирян до підвищення у Першу лігу.
Що відомо про Сергія Шищенка
- В роки ігрової кар'єри Шищенко виступав за донецькі "Шахтар" і "Металург", "Металіст", Чорноморець" та інші клуби. За збірну України зіграв 14 матчів, відзначився одним голом.
- Шищенко раніше працював тренером в донецькому "Металурзі", кам'янській "Сталі", "Іллічівці" та "Шахтарі" (U-19). Також фахівець був головним тренером у "Буковині" та "Миколаєві", з яким він працював в сезоні-2018/2019 і в першій частині сезону-2019/20.