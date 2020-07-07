Федерація футболу Іспанії розглядає три варіанти, де провести домашній матч проти України в Лізі націй.

Про це повідомляє іспанське видання Marca.

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В іспанській федерації футболу розглядають три стадіони: "Альфредо ді Стефано" (резервний стадіон мадридського "Реала", де команда Зінедіна Зідана проводить домашні матчі після карантину через реконструкцію головної арени країни "Сантьяго Бернабеу"); "Бутарке" – домашня арена "Леганеса" і "Колісеум Альфонсо Перес" – домашній стадіон "Хетафе".

Перший стадіон вміщує 6 тисяч осіб, другий – 12 450, а третій – 17 тисяч. Даний матч запланований на 6 вересня.

Календар домашніх матчів збірної України в Лізі націй

Україна – Швейцарія. 3 вересня 2020 року. Львів, "Арена Львів".

Україна – Німеччина. 10 жовтня 2020 року. Київ, НСК "Олімпійський".

Україна – Іспанія. 13 жовтня 2020 року. Київ, НСК "Олімпійський".

Нагадаємо, що в рамках Ліги націй збірна України проведе і три гостьові поєдинки: 6 вересня проти Іспанії, 14 листопада проти Німеччини, а 17 листопада – проти Швейцарії.