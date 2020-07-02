Збірна України у Лізі націй зіграє проти Німеччини, Іспанії та Швейцарії. Два матчі проведе Київ, а один відбудеться у Львові.

Виконком Української асоціації футболу вирішив довірити Львову домашній матч проти збірної Швейцарії. Натомість Іспанію та Німеччину "синьо-жовті" приймуть в Києві. Про це йдеться в повідомленні на сайті УАФ.

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Варто додати, що резервним стадіоном для усіх трьох матчів є ОСК "Металіст" в Харкові.

Календар домашніх матчів збірної України в Лізі націй

Україна – Швейцарія. 3 вересня 2020 року. Львів, "Арена Львів".

Україна – Німеччина. 10 жовтня 2020 року. Київ, НСК "Олімпійський".

Україна – Іспанія. 13 жовтня 2020 року. Київ, НСК "Олімпійський".

Нагадаємо, що в рамках Ліги націй збірна України проведе і три гостьові поєдинки: 6 вересня проти Іспанії, 14 листопада проти Німеччини, а 17 листопада – проти Швейцарії.