Невдовзі розпочнуться зйомки художнього фільму "Наставник" про великого тренера "Динамо" Валерія Лобановського. Студія KINOROB і футбольний клуб "Динамо" вже підписали меморандум щодо співпраці.

Події стрічки розкажуть про одного з найвеличніших у світі футбольних наставників та генія футболу. Фільм буде мати мотиваційний характер, повідомляє офіційний сайт киян.

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Стрічка про великого наставника

Вже понад пів року одна з провідних українських студій – компанія KINOROB (FILM.UA Group) працює над створенням цієї стрічки.

Усі події будуть показані ще з середини 70-х років, коли Лобановський очолив киян. Також продюсери уклали угоду з дочкою Лобановського Світланою. Вона виступить консультантом у знімальному процесі та допоможе у всіх деталях.

Донька Валерія Васильовича вдячна авторам фільму за таку ідею та всіляко підтримує. Вона сподівається, що стрічка змусить задуматись людей.

Мій батько любив повторювати: "Думай". А потім робив паузу і додавав: "Якщо можеш",

– сказала Світлана Лобановська.

Додамо, що в 2016 році вийшов український документальний фільм "Лобановський назавжди".

Кар'єра Валерія Лобановського

Один з найтитулованіших тренерів в історії світового футболу.

За свою футбольну кар'єру Лобановський пограв у "Динамо", "Чорноморці" та "Шахтарі".

Всього як гравець Валерій Лобановський провів 253 матчі у чемпіонатах СРСР у найвищій лізі і забив 71 гол (у київському "Динамо" – 144 матчі і 42 голи відповідно, в одеському "Чорноморці" – 59 і 15, у донецькому "Шахтарі" – 50 і 14).

Тренував "Дніпро", "Динамо", збірну СРСР, збірну ОАЕ, збірну Кувейту і збірну України.

Крім чемпіонств в СРСР і Україні, з київським "Динамо" двічі вигравав Кубок кубків і раз Суперкубок УЄФА.

Зі збірною СРСР, яку очолював тричі, здобув бронзову нагороду Олімпійських ігор у 1976 році та срібло чемпіонату Європи 1988 року.

З Кувейтом ставав бронзовим призером Азійських ігор. Один з п'яти тренерів, які увійшли в десятку найкращих за версією France Football, World Soccer, FourFourTwo та ESPN.

Що відомо про студію KINOROB

Студія KINOROB має у своєму доробку такі касові стрічки, як “Незламна”, “Сторожова Застава”, “Захар Беркут”. Згідно з планом, історія про великого тренера буде розказана також за допомогою серіалу, виставок, книг, документального фільму.