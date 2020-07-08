Во вторник, 7 июля, случилось немало важных событий в мире спорта. О самых главных читайте в обзоре Спорт24.

"Агробизнес" возглавил Первую лигу

"Рух "в перенесенном матче 20-го тура Первой лиги проиграл дома "Агробизнесу". Львовяне дважды вели в счете по ходу первого тайма, однако пропустили три мяча и проиграли встречу.

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Благодаря победе "Агробизнес" вышел в лидеры Первой лиги. "Рух" опустился на шестое место, отставая от соперника на 6 очков. Львовяне имеют игру в запасе.

Новая дата поединка украинца Постола

Украинец Виктор Постол проведет поединок против чемпиона мира по версиям WBC и WBO Хосе Карлоса Рамиреса. Поединок дважды переносили из-за карантина.

Новую дату поединка назвал Хосе Рамирес. По его словам, бой с Постолом состоится 29 августа.

Титульный шанс Постола

36-летний Виктор не скрывает, что это его последний шанс стать двукратным чемпионом мира.

Постол уже был чемпионом мира по версии WBC в период с 2015 до 2016 года. Он выиграл вакантный титул в октябре 2015 года у аргентинца Лукаса Мартина Матисса.

В следующем бою Виктор проиграл титул американцу Терренсу Кроуфорду.

После победы над французом Мохаммедом Мімуном WBC обязала Рамиреса провести защиту титула.

Место проведения матча Лиги наций Испания – Украина

Федерация футбола Испании рассматривает три варианта, где провести домашний матч против Украины в Лиге наций.

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В испанской федерации футбола рассматривают три стадиона: "Альфредо ди Стефано" (резервный стадион мадридского "Реала", где команда Зинедина Зидана проводит домашние матчи после карантина через реконструкцию главной арены страны "Сантьяго Бернабеу"); "Бутарке" – домашняя арена "Леганеса" и "Колисеум Альфонсо Перес" – домашний стадион "Хетафе".

Календарь домашних матчей сборной Украины в Лиге наций

Украина – Швейцария. 3 сентября 2020 года. Львов, "Арена Львов".

Украина – Германия. 10 октября 2020 года. Киев, НСК "Олимпийский".

Украина – Испания. 13 октября 2020 года. Киев, НСК "Олимпийский".

Напомним, что в рамках Лиги наций сборная Украины проведет и три гостевых поединка: 6 сентября против Испании, 14 ноября против Германии, а 17 ноября – против Швейцарии.

О Валерии Лобановском снимут фильм

Вскоре начнутся съемки художественного фильма "Наставник" о великом тренере "Динамо" Валерии Лобановском. Студия KINOROB и футбольный клуб "Динамо" уже подписали меморандум о сотрудничестве.

Все события будут показаны еще с середины 70-х годов, когда Лобановский возглавлял киевлян. Также продюсеры заключили соглашение с дочерью Лобановского Светланой. Она выступит консультантом в съемочном процессе и поможет во всех деталях.

Дочь Валерия Васильевича благодарна авторам фильма за такую идею и всячески поддерживает. Она надеется, что лента заставит задуматься людей.