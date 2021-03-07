У суботу, 6 березня, переможницею жіночого спринту 8 етапу Кубка світу з біатлону у Нове-Мєсто стала норвежка Тіріль Екхофф. Лідерці сезону вдалось повторити рекорд самої німкені Магдалени Нойнер.

Перемога Екхофф у спринті

Спринт у чеському Нове-Мєсто став для Тіріль Екхофф вже восьмим у цьому сезоні. Норвежка вже на першій стрільбі допустилась одного промаху, а от другий вогневий рубіж відстрілялась на всі 100% – 5 з 5.

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Навіть попри одну хибу біатлоністка з Норвегії змогла випередити Юлію Джима та вирвати в українки перемогу. На останньому колі спринту 30-річній спортсменці вдалось не лише скоротити відставання від бронзової чемпіонки світу, а й привезти їй ще 9 секунд на фініші. 5 in a row! @TirilEckhoff takes the sprint in Nove Mesto as well



@TirilEckhoff @NSSF_Biathlon

Yuliia Dzhima

@lisa_vittozzi @Fisiofficial https://t.co/bk5aBBso9Q | #nmnm21 pic.twitter.com/8TGb4BzAFz — IBU World Cup (@IBU_WC) March 6, 2021 Для Екхофф цей подіум у спринтерській гонці став вже шостим у цьому сезоні. Востаннє дівчина перемагала у цій дисципліні на чемпіонаті світу у Поклюці.

Рекорд Нойнер

Завдяки звитязі Тіріль повторила рекорд легендарної німкені та "королеви" біатлону Магдалени Нойнер. Норвежка стала першою біатлоністкою за останні 9 років, яка має переможну серію у спринтерських гонках.

Востаннє такий результат показувала якраз "німецька ракета", яка після завершення сезону-2011/2012 несподівано для усіх завершила кар'єру. Німкеня показувати такий показник в своєму останньому сезоні та перемагала із січня по березень.

Екхофф з 3-го етапу Кубка світу у Хохфільцені не опускалась у спринтерських гонках нижче 2 місця. У її активі 5 перемог поспіль у спринтах.