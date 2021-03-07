Забрала перемогу у Джими: Екхофф повторила рекорд легендарної Нойнер у спринті
У суботу, 6 березня, переможницею жіночого спринту 8 етапу Кубка світу з біатлону у Нове-Мєсто стала норвежка Тіріль Екхофф. Лідерці сезону вдалось повторити рекорд самої німкені Магдалени Нойнер.
Джерело:24 канал
Перемога Екхофф у спринті
Спринт у чеському Нове-Мєсто став для Тіріль Екхофф вже восьмим у цьому сезоні. Норвежка вже на першій стрільбі допустилась одного промаху, а от другий вогневий рубіж відстрілялась на всі 100% – 5 з 5.
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Рекорд Нойнер
Завдяки звитязі Тіріль повторила рекорд легендарної німкені та "королеви" біатлону Магдалени Нойнер. Норвежка стала першою біатлоністкою за останні 9 років, яка має переможну серію у спринтерських гонках.
Востаннє такий результат показувала якраз "німецька ракета", яка після завершення сезону-2011/2012 несподівано для усіх завершила кар'єру. Німкеня показувати такий показник в своєму останньому сезоні та перемагала із січня по березень.
- Цей сезону-2020/2021 є одним із найкращих у кар'єрі лідерки збірної Норвегії. Вона із 863 очками очолює загальний залік Кубка світу з біатлону. Її партнерка по команді Марте Олсбю-Ройселанд йде другою та поступається землячці 68 пунктами (795).
- Вже 7 березня норвежка спробує оформити "золотий дубль" на етапі у Нове-Мєсто у гонці переслідування. Початок персьюту о 13:00.
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