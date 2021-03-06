У суботу, 6 березня, Баварія в рамках центрального матчу 24 туру чемпіонату Німеччини сезону 2020/21 приймала Боруссію Дортмунд. Зустріч, що проходила в Мюнхені на "Альянц Арені", завершилася перемогою господарів з рахунком 4:2.

Баварія – Боруссія Д 4:2

Голи: Левандовскі, 26, 44 (пен.), 90, Горецка, 88 – Голанд, 2, 9

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На 2-й хвилині рахунок відкрив Ерлінг Голанд. Меньє з флангу зробив закид вперед, Делейні виграв підбір біля чужого штрафного, Голанд прийняв м'яч і хльостко пробив в нижній кут воріт.

Через сім хвилин Голанд оформив дубль. Дахуд зробив довгий переклад вперед, Шульц прорвався по флангу і зробив пас в штрафну, Азар прострілив в центр – Ерлінг підставив ногу і послав м'яч у порожній кут воріт.

На 26-й хвилині Роберт Левандовскі відіграв один м'яч. У позиційній атаці Баварії Сане увійшов в штрафну, хитнув захисника і прострілив у воротарський, а Левандовскі без перешкод розстріляв порожні ворота.

В кінці першого тайму Левандовскі зрівняв рахунок, реалізувавши пенальті, призначений після втручання VAR. На 88-й хвилині півзахисник Баварії Леон Горецка забив третій гол своєї команди. Крапку в матчі поставив Левандовскі, який оформив хет-трик.

Таким чином, Баварія набрала 55 очок і піднялася на перше місце в таблиці Бундесліги. Боруссія Д (39) займає шосте місце.

Баварія – Боруссія Д відеоогляд