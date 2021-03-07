У суботу, 6 березня, Марина Бех-Романчук принесла першу нагороду для України на чемпіонаті Європи з легкої атлетики у Торуні (Польща). Українка стала переможницею у стрибках у довжину.

Переможний стрибок

Початок для українських прихильників видався нервовим. Марина Бех-Романчук двічі поспіль виконувала непогані стрибки, але не могла їх зарахувати собі в актив через заступи. Лише з третьої спроби українка внесла свій результат у протокол фіналу.

До останньої спроби титулована стрибунка у довжину з України була другою, поступаючись лише німкені Малайці Міхамбо. Однак "срібло" це не той результат за яким їхала Бех-Романчук на головний старт зимового сезону.

Більше про перемогу Марина Бех-Романчук – чемпіонка Європи зі стрибків у довжину

Вирішальні стрибки розставили всі крапки над "і". Українка зібрала всю волю в кулак та стрибнула аж на 6.92, випередивши представницю Німеччини на 4 сантиметри. Марина голосно закричала в емоціях та сіла у секторі, щоб чекати вирішальної спроби своєї головної конкурентки. У Міхамбо залишався останній стрибок, але під тиском вона просто змарнувала його, не долетівши навіть до свого попереднього показника 6.88.

Спільна перемога України

Після цього щаслива Марина Бех-Романчук стала чемпіонкою Європи зі стрибків у довжину. Її радості не було меж, вона взяла український прапор та зробила традиційне коло переможниці змагань. Це не лише найкращий результат у цьому сезоні, а й перша нагорода для України на цих змаганнях.

Після перемоги українська легкоатлетка подякувала усім вболівальникам та рідним, зазначивши, що це спільна звитяга.

Моя перша золота медаль (6.92). Це був шалений вечір. Дякую моєму тренеру та коханому Михайлу Романчуку. Моїм найкращим батькам та неперевершеному масажисту Віктору Парфенюку. Дякую усім, хто вболівав! Це наша спільна перемога,

– написала Марина.