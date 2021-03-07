Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед зустрілися 7 березня у рамках 27 туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Манчестер Сіті сенсаційно програв і перервав серію з 21 поспіль перемоги.

Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед 0:2

Голи: Фернандеш, 2 (п), Шоу, 50

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Швидкий гол МЮ

Не встигли команди розпочати гру, як гості отримали шанс відкрити рахунок. Нападник МЮ Марсьяль вдало "підставився" у штрафному господарів, змусивши Жезуса порушити правила. Арбітр побачив фол – пенальті.

Удар з позначки впевнено виконав Бруну Фернандеш.

Дуже швидко "червоні дияволи" могли подвоїти перевагу. Канселу вирішив продемонструвати у власному штрафному техніку, що завершилося ударом Шоу. На щастя для господарів, Едерсон впорався з ударом.

Перший момент у Манчестер Сіті був на 24 хвилині. Українець Олександр Зінченко розрядив свою гармату, однак Хендерсон здійснив чудовий сейв.

Наприкінці тайму моменти мали Де Брюйне та Марез. Бельгієць пробив вище воріт, а Марез зі зручної позиції вистрілив повз ворота.

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Відразу по перерві зрівняти рахунок міг Родрі. Жезус залишив м'яч для іспанця, який виконав удар на техніку. Гостей врятував каркас воріт.

Гол Шоу

Не забиваєш ти – забивають тобі! Майже відразу свою атаку провели підопічні Уле Гуннара Сульшера. Люк Шоу розігнав атаку лівим флангом після того, як невдало зіграв Канселу.

Шоу обігрався з Рашфордом та вийшов на ударну позицію у штрафному господарів. Люк пробив повз Едерсона та закріпив перевагу МЮ – 2:0.

Хоча команда Пепа Гвардіоли й володіла ініціативою, але гостріші моменти були саме в МЮ. Зокрема, на 68 хвилині поховати всі шанси МанСіті мав Марсьяль. Француз отримав м'яч у штрафному та пробивав з близької відстані. Едерсон героїчно врятував своїх партнерів.

У підсумку футболісти Манчестер Сіті так і не придумали, як відзначитися у воротах МЮ. Перемога гостей з рахунком 2:0!

Востаннє Сіті не перемагав ще 15 грудня 2020 року, коли поділив очки з Вест Бромвічем (1:1). Натомість попередня поразка "містян" датована 21 листопада 2020-го, коли перемогу здобув Тоттенхем (2:0). Поразка не вплине на позицію Манчестер Сіті у турнірній таблиці. "Містяни" далі перші, однак "червоні дияволи" скоротили відставання до 9 очок.