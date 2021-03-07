Чинний чемпіон Англії зазнав 6 поспіль домашньої поразки у рамках англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). "Мерсисайдці" оновили власний антирекорд.

Ліверпуль – Фулхем 0:1

Гол: Леміна, 45

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У першому таймі лондонці мали декілька нагод, щоб відзначитися у воротах Ліверпуля. На 3 хвилині Маджа вдало зіграв, замкнувши простріл. На жаль для гравця Фелхема, м'яч пролетів повз ворота.

На 11 хвилині воротам Аліссона загрожував Лукман. Завдяки дриблінгу він здійснив чудовий прохід, який завершив ударом поруч з воротами. Ліверпуль відповів тільки гострим ударом Шакірі зі штрафного.

Вирішальний гол

Перед тим, як команди мали піти у роздягальню, несподівано відзначився Леміна. Гравець Фулхема виграв боротьбу в Салаха та пробив у дальній кут.

Після перерви Жота змарнував шанс зрівняти рахунок. Португалець пробив з декількох метрів по воротах Фулхема, але Ареола здійснив божевільний порятунок.

На 70 хвилині момент виник у Мане. Удару нападника Ліверпуля забракло точності. Ще один момент мав Шакірі. Швейцарець з меж штрафного пробив над поперечиною.

Антирекорд Ліверпуля

У підсумку Ліверпуль зазнав мінімальної поразки. Для "червоних" це вже 6 поспіль домашня поразка.

Загалом Ліверпуль не виграє вдома уже 8 матчів. Чинні чемпіони Англії посідають 7 місце, маючи 43 очки.

Фулхем продовжує перебувати у зоні вильоту.