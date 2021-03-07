Підручний з ідеальною стрільбою 9 у персьюті, брати Бьо забрали "золото" та "срібло"
У Нове-Мєсто (Чехія) у неділю, 7 березня, завершився 8 етап Кубка світу з біатлону. Чоловічу гонку переслідування виграв норвезький біатлоніст Тар'єй Бьо.
Джерело:24 канал
Результати гонки
1. Тар'єй Бьо (Норвегія)
2. Йоханнес Бьо (Норвегія)
3. Сімон Дестьйо (Франція)
...
9. Дмитро Підручний (Україна)
25. Артем Тищенко (Україна)
До теми Джима – 6 у персьюті в Нове-Мєсто, Екхофф оформила "золотий" дубль
Хід гонки
Сімон Дестьйо та Арнд Пайффер зберегли лідерство за підсумками першої стрільби. Українець Дмитро Підручний відпрацював чисто і піднявся на 10 місце.
На другій стрільбі майже всі лідери не закрили бодай одну мішень, тому на перше місце вийшов Тар'єй Бьо. Вслід за ним бігли Пайффер та Емільє Жаклен.
- Підручний знову закрив усі 5 мішеней і тримався у топ-15. Ще один українець Артем Тищенко два вогневі рубежі подолав без жодного промаху, але перебував за межами топ-20.
Француз Жаклен і Тар'єй Бьо захопили лідерство після третьої стрільби. Їх відрив уже складав понад 10 секунд. Підручний втретє відпрацював чисто й перебував у топ-10.
Тищенко підтримав свого земляка й також відпрацював чисто на "стійці". Завдяки цьому Артем наблизився до топ-20.
- Бьо та Жаклен одночасно прийшли на вирішальну стрільбу. Кращим був Тар'єй, який і виграв гонку переслідування. Справжня битва розгорнулася за інші нагороди.
У підсумку "срібло" здобув ще один норвежець – Йоханнес Бьо. Бронзова нагорода дісталася французу Сімону Дестьйо. Українець Підручний закрив усі 20 мішеней і фінішував на 9 місці.
Артем Тищенко також відпрацював чисто на всіх вогневих рубежах. Українець здобув 25 позицію.
Поділитися новиною