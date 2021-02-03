3 лютого вранці Шахтар в спарингу зіграв внічию з Маріуполем (2:2). У другому матчі за день команда Луїша Каштру зустрілася з братиславським Слованом, який лідирує в чемпіонаті Словаччини, і програв.

Джерело: 24 канал

Шахтар – Слован 0:1

Голи: Ерік Даніель, 87

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Шахтар відіграв матч першим номером, тоді як суперники частіше розраховували на контратаки. Неодноразово у "гірників" були моменти для взяття воріт, але Слован успішно захищався.

У кінцівці матчу Шахтар, який провів весь матч майже одним складом, трохи підсів і в одному з епізодів захист помилилася. На 87 хвилині Ерік Даніель отримав м'яч в штрафній "гірників" і без перешкод вразив ворота Євгена Гриценко.

За півхвилини до закінчення додаткового часу Корнієнку вдався небезпечний удар здалеку, але рикошет завадив м'ячу полетіти трохи точніше.