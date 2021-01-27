Допінг не вживала: Ястремська подала апеляцію до Спортивного арбітражного суду
Друга ракетка України Даяна Ястремська має намір оскаржити рішення Незалежного трибуналу ITF, який 22 січня відхилив її клопотання про скасування тимчасового відсторонення від виступів через позитивний допінг-тест.
Джерело: btu.org.ua
Вона подала апеляцію до Спортивного арбітражного суду в Лозанні.
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Українка має намір виступити на першому "Турнірі Великого шолома" в сезоні Australian Open, який стартує 8 лютого. Сторони домовилися про прискорену процедуру, щоб одноосібний арбітр зміг прийняти остаточне рішення у справі до 3 лютого 2021 року.
Що відомо про допінг-скандал Ястремської
- 7 лютого стало відомо, що допінг-тест Даяни Ястремської дав позитивний результат. В її організмі виявили метаболіти местеролона, які входять до допінгових речовин.
- Цю пробу спортсменка здала ще 24 листопада, а звинувачення щодо вживання допінгу були пред'явлені 22 грудня 2020-го року. Відсторонення рахувалося від 7 січня 2021 року.
- Ястремська заявляла, що не вживала допінгу. І вирішила оскаржити це рішення.
- Ястремська, попри заборону на участь в матчах, відправилася з іншими тенісистками до Австралії.
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