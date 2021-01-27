Друга ракетка України Даяна Ястремська має намір оскаржити рішення Незалежного трибуналу ITF, який 22 січня відхилив її клопотання про скасування тимчасового відсторонення від виступів через позитивний допінг-тест.

Джерело: btu.org.ua

Вона подала апеляцію до Спортивного арбітражного суду в Лозанні.

Дивіться також Ястремська таки пропустить Australian Open через допінговий скандал

Українка має намір виступити на першому "Турнірі Великого шолома" в сезоні Australian Open, який стартує 8 лютого. Сторони домовилися про прискорену процедуру, щоб одноосібний арбітр зміг прийняти остаточне рішення у справі до 3 лютого 2021 року.

Що відомо про допінг-скандал Ястремської