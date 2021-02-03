Український хавбек Мехелена Мар'ян Швед забив РВД Моленбек (2:0) в 1/16 фіналу Кубка Бельгії.

Джерело: 24 канал

Форвард вийшов в стартовому складі команди на поєдинок 1/16 Кубка Бельгії проти Моленбека – клубу з другого дивізіону бельгійського першості. На 65-й хвилині матчі Швед подвоїв перевагу своєї команди.

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Зазначимо, що тренерський штаб Мехелена на 76-й хвилині замінив Шведа на захисника Віктора Вернерссона.

У поточному сезоні в активі 23-річного хавбека 4 голи і 1 асист в 12 матчах за Мехелен.

Відео голу Шведа