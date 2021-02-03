Збірна України з футболу зіграє товариський матч з Чехією
Збірна України з футболу проведе товариський матч зі збірною Чехії. Гра запланована на 8 вересня 2021 року.
Джерело: УАФ
Товариський матч проти збірної Чехії Україна проведе на виїзді. Це буде третій матч у вересні для головної команди.
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Перед тим українці зіграють два матчі у кваліфікації ЧС-2022 – 1 вересня проти Казахстану на виїзді та 4 вересня проти Франції вдома.
Таким чином у 2021 році збірна України проведе як мінімум 16 матчів. 8 матчів – у відборі на ЧС-2022, ще п'ять поєдинків – товариські. А також як мінімум три матчі на Євро-2020. Якщо українці вдало виступлять на турнірі, то загалом їх може бути сім (за умови виходу в фінал)
Попередній календар матчів національної збірної України у 2021 році
- 24 березня. Франція – Україна. ЧС-2022 (21.45, Сен-Дені)
- 28 березня Україна – Фінляндія. ЧС-2022 (21.45, Львів)
- 31 березня Україна – Казахстан. ЧС-2022 (21.45, Львів)
- 23 травня. Україна – Бахрейн. Товариський матч
- 3 червня. Україна – Північна Ірландія. Товариський матч
- 7 червня. Україна – Кіпр. Товариський матч
- 13 червня. Нідерланди – Україна. Євро-2020 (22.00, Амстердам)
- 17 червня. Україна – Північна Македонія. Євро-2020 (16.00, Бухарест)
- 21 червня. Україна – Австрія. Євро-2020 (19.00, Бухарест)
- 1 вересня. Казахстан – Україна. ЧС-2022 (17.00)
- 4 вересня. Україна – Франція. ЧС-2022 (21.45)
- 8 вересня. Чехія – Україна. Товариський матч
- 9 жовтня. Фінляндія – Україна. ЧС-2022 (19.00)
- 12 жовтня. Україна – Боснія і Герцеговина. ЧС-2022 (21.45)
- 11 листопада. Україна – Болгарія. Товариський матч
- 16 листопада. Боснія і Герцеговина – Україна. ЧС-2022 (21.45)
Відзначимо, що зі збірною Чехії збірна України грала чотири рази. Розпочали ми з ними не надто успішно, у 2011 році поступившись 4:0. Потім була нічия 0:0 у 2012 році. Зате у 2018 році. коли ми потрапили до однієї групи Ліги націй, збірна України двічі святкувала перемогу – 1:2 на виїзді та 1:0 вдома.
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