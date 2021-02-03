Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) залишив у силі рішення про відсторонення української тенісистки Даяни Ястремської від змагань.

Джерело: CAS

Спортивний арбітражний суд відхилив заяву Даяни Ястремської про скасування тимчасового відсторонення від змагань, яке наклали на неї у Міжнародній федерації тенісу (ITF) після позитивного допінг-тесту.

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Таким чином відсторонення Ястремської залишається в силі. І вона точно не зможе виступити на Australian Open. Відсторонення буде діяти доти, доки ITF не винесе остаточне рішення у цій справі.

Допінг-справа Даяни Ястремської: головне

24 листопада 2020 року в аналізах Даяни Ястремської виявили допінг – метаболіт местеролону, який у списку заборонених речовин.

Позитивна проба була підтверджена і пробою B, після чого 7 січня ITF прийняла рішення тимчасово відсторонити Ястремську від змагань.

Попри це, тенісистка відправилася до Австралії, де планувала виступити на Australian Open.

16 січня Ястремська подала заяву про скасування відсторонення. Але Голова Незалежного трибуналу ITF відхилив заявку української тенісистки.

Ястремська подала в CAS апеляцію на рішення Незалежного трибуналу. 3 лютого 2021 року CAS відхилив цю апеляцію.

Варто додати, що Ястремська зможе знову звернутися до CAS тоді, коли ITF винесе остаточне рішення щодо цієї справи. І вже оскаржувати це рішення.