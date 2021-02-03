Українська тенісистка Даяна Ястремська програла справу в CAS щодо відсторонення від змагань
Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) залишив у силі рішення про відсторонення української тенісистки Даяни Ястремської від змагань.
Джерело: CAS
Спортивний арбітражний суд відхилив заяву Даяни Ястремської про скасування тимчасового відсторонення від змагань, яке наклали на неї у Міжнародній федерації тенісу (ITF) після позитивного допінг-тесту.
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Таким чином відсторонення Ястремської залишається в силі. І вона точно не зможе виступити на Australian Open. Відсторонення буде діяти доти, доки ITF не винесе остаточне рішення у цій справі.
Допінг-справа Даяни Ястремської: головне
- 24 листопада 2020 року в аналізах Даяни Ястремської виявили допінг – метаболіт местеролону, який у списку заборонених речовин.
- Позитивна проба була підтверджена і пробою B, після чого 7 січня ITF прийняла рішення тимчасово відсторонити Ястремську від змагань.
- Попри це, тенісистка відправилася до Австралії, де планувала виступити на Australian Open.
- 16 січня Ястремська подала заяву про скасування відсторонення. Але Голова Незалежного трибуналу ITF відхилив заявку української тенісистки.
- Ястремська подала в CAS апеляцію на рішення Незалежного трибуналу. 3 лютого 2021 року CAS відхилив цю апеляцію.
Варто додати, що Ястремська зможе знову звернутися до CAS тоді, коли ITF винесе остаточне рішення щодо цієї справи. І вже оскаржувати це рішення.
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