Втрати України на Євро-2020, Аллегрі очолив Ювентус: головні новини спорту 28 травня

У п'ятницю, 28 травня, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші читайте у дайджесті Спорт24.
Коноплянка та Коваленко офіційно пропустять Євро-2020
Збірна України зазнала ще двох кадрових втрат перед чемпіонатом Європи-2020. Віктор Коваленко та Євген Коноплянка не встигли відновитись від травм.
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У обох гравців однакове ушкодження – надрив задньої поверхні стегна, через яке хлопці не встигають відновитися до початку фінального турніру. Обидва гравці вже залишили розташування національної команди.
Кадрові проблеми збірної України
- Коваленко та Коноплянка стали четвертим та п'ятим українськими футболістами, які пропустить чемпіонат Європи через пошкодження. Також збірній не допоможуть відразу два футболісти Шахтаря – нападник Жуніор Мораес та оборонець Валерій Бондар. Обидва зазнали травм. Також Андрій Шевченко не зможе розраховувати на півзахисника Динамо Віталія Буяльського. У гравця тріщина у ступні.
- Зараз команда Андрія Миколайовича активно готується до чемпіонату Європи. Збірна вже провела спаринг проти Бахрейну, який завершився сенсаційною нічиєю 1:1. На наших хлопців чекають ще два контрольні спаринги – проти Північної Ірландії (3 червня) та Кіпру (7 червня). Поєдинки відбудуться у Дніпрі та Харкові відповідно.
Массіміліано Аллегрі знову очолив Ювентус
Італійський Ювентус не довго був без головного тренера. Через декілька годин після того, як Андреа Пірло був відправлений у відставку, туринський клуб оголосив про призначення Массіміліано Аллегрі.
Це вдруге Аллегрі стає головним тренером Ювентуса. Після звільнення з туринського клубу в 2019 році він ніде не працював.
На скільки розрахований контракт Аллегрі з Ювентусом – не повідомляється. Перед тим ЗМІ писали про угоду на чотири роки.
Узбекистан U-21 здолав Україну та виграв турнір імені Лобановського
28 травня молодіжна збірна України поступилася Узбекистану та програла турнір імені Валерія Лобановського у Києві.
Узбекистан забив по голу в кожному з таймів. Відзначимо, що в середині другого тайму гості залишилися в меншості, але команда Руслана Ротаня не скористалася чисельною більшістю.
Україна U-21 завершила товариський турнір на останньому місці. Переможцем меморіалу Лобановського-2021 стала збірна Узбекистану.
Олег Омельчук – чемпіон Європи зі стрільби
На чемпіонаті Європи зі стрільби кульової збірна України здобула ще дві нагороди. Олег Омельчук виборов золоту нагороду, а Віктор Банькін став бронзовим призером.
Українці змагалися у фіналі у вправі МП-6 (стрільбі з довільного пістолета на 50 метрів).