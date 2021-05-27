Нові втрати для України

Півзахисники Аталанти Віктор Коваленко та Євген Коноплянка з Шахтаря були включені у розширений список футболістів збірної України на Євро-2020. На жаль, футболісти не зможуть допомогти команді Андрія Шевченка.

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Футболіст прибув у Київ, де зробив МРТ. Лікарський вердикт був сумним – частковий розрив задньої поверхні стегна. Гравець лише 15 червня зможе приступити до тренувань. Цю інформацію підтвердив і сам Коваленко.

Коваленко 1 лютого 2021 року підписав контракт із Аталантою, де виступає його земляк Руслан Маліновський. Півзахисник встиг дебютувати за клуб з Бергамо у матчі проти Верони (2:0). Українець замінив Маліновського та провів на футбольному полі лише три хвилини.

Фініш сезону у Серії А Віктор пропустив якраз через травму.

Коваленко став четвертим українським футболістом, який пропустить чемпіонат Європи через пошкодження. Також збірній не допоможуть відразу два футболісти Шахтаря – нападник Жуніор Мораес та оборонець Валерій Бондар. Обидва зазнали травм. Також Андрій Шевченко не зможе розраховувати на півзахисника Динамо Віталія Буяльського. У гравця тріщина у ступні.

Важливо! За інформацією Football.ua, Євген Коноплянка також не буде помічником для збірної України. 31-річний вінгер не встиг відновитися після м'язової травми, через яку не грав з середини березня.

Зараз команда Андрія Миколайовича активно готується до чемпіонату Європи. Збірна вже провела спаринг проти Бахрейну, який завершився сенсаційною нічиєю 1:1. На наших хлопців чекають ще два контрольні спаринги – проти Північної Ірландії (3 червня) та Кіпру (7 червня). Поєдинки відбудуться у Дніпрі та Харкові відповідно.