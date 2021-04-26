Про це з 99 відсотковою ймовірністю заявив ведучий програми "Великий футбол" Олександр Денисов.
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Як Бондар отримав травму
Трапилося це у поєдинку 23 туру УПЛ з Олександрією (0:2).
22-річний захисник зіткнувся з гравцем Олександрії Євгеном Шасталом. На 20-й хвилині в ігровому епізоді Шастал впав на ліву ногу Бондаря, після чого той покинув поле на ношах.
Травма Валерія Бондаря у матчі з Олександрією / Фото: ФК Шахтар