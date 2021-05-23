Україна – Бахрейн 1:1

Голи: Циганков, 90+1 – Дхія, 75 (пен)

Україна в цьому матчі не могла розраховувати на своїх лідерів, які виступають в іноземних чемпіонатах – Яремчука, Зінченка, Маліновського та Ярмоленка. Тож тренерський штаб міг перевірити найближчий резерв. А також нові ігрові схеми.

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Але місце в стартовому складі не знайшлося і для Циганкова та Сидорчука. А місце у воротах зайняв Трубін. Натомість нападником був Бєсєдін.

Україна активно почала матч, і чимало володіла м'ячем. Інколи це доходило до 75% ігрового часу. От тільки моментів поблизу воріт суперника майже не було. А ті удари, які були, до небезпеки не доводили.

Гості теж не часто турбували Трубіна. Єдиний небезпечний момент – рикошет після удару, але голкіпер вчасно зреагував.

Така гра не надто влаштовувала тренерський штаб, тож на другий тайм вийшло одразу троє свіжих гравців – Циганков, Довбик та Судаков. "Синьо-жовті" почали сильніше тиснути на ворота суперника, але забити так і не вдалося. Хоча Довбик мав шанс. Але обігравши голкіпера, з гострого кута влучив у штангу.

Натомість на 75-й хвилині матчу одна з небагатьох атак гостей призвела до призначення пенальті. Аль-Хумайдан отримав пас у штрафному майданчику, де його збив Трубін. Арбітр одразу призначив пенальті. Пробивати пішов Дхія. Він пробив "паненкою", у той час як Трубін кинувся у кут воріт.

Врятував від поразки збірну України Циганков. Вже у компенсований арбітром час він в дотик пробив після потужного прострілу Довбика.

Відеоогляд матчу Україна – Бахрейн

Україна грає внічию. Та продовжує підготовку на Євро-2020. Далі на Україну очікують ще два товариські матчі перед стартом чемпіонату Європи – проти Північної Ірландії (3 червня, Дніпро) та Кіпру (7 червня, Харків).