Це вдруге Аллегрі стає головним тренером Ювентуса. Після звільнення з туринського клубу в 2019 році він ніде не працював.

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Хоча за п'ять років, що Аллегрі працював в Ювентусі, команда п'ять разів ставала чемпіоном Італії. І ще чотири рази за цей час вигравала кубок країни, оформлюючи золотий дубль. Також Ювентус двічі за три роки доходив до фіналу Ліги чемпіонів. Але виграти так і не вдалося. Загалом за ці п'ять років команда виграла 11 трофеїв.

Ювентус в цьому сезоні виступив вкрай невдало (хоча команда і виграла Кубок та Суперкубок Італії). В Лізі чемпіонів "стара сеньйора" вилетіла ще на стадії 1/8 фіналу, поступившись Порту. А в чемпіонаті Італії команда могла опинитися за межами топ-4, відтак не потрапити до Ліги чемпіонів наступного сезону. І лише в останньому турі завдяки тому, що Наполі не обіграв Верону, туринський клуб таки посів четверте місце.

На скільки розрахований контракт Аллегрі з Ювентусом – не повідомляється. Перед тим ЗМІ писали про угоду на чотири роки.