Деталі травми Мораеса
Шахтар у звичайному режимі готувався до матчу 23 туру УПЛ проти Олександрії. Нападник "гірників" Жуніор Мораес отримав серйозну травму після подачі з кутового.
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Форвард невдало приземлившись після того, як пробивав головою після подачі з кутового. Боротьби у цьому епізоді не було, Мораес просто впав на праву ногу і порвав хрестоподібні зв'язки.
У понеділок, 26 квітня, натуралізований бразилець відправиться на медичне обстеження у Барселону. Через це гравець не допоможе збірній Україні на Євро-2020, а також пропустить початок нового сезону в УПЛ.
- У цьому сезоні Мораес провів у "чорно-помаранчевій" футболці 25 матчів в усіх турнірах, у яких наколотив у ворота суперників 9 голів та віддав одну результативну передачу. У футболці команди Андрія Шевченка нападник забив 1 гол.