Феєрія українців на Паралімпіаді, розгромна перемога Динамо: новини спорту 28 серпня

У суботу, 28 серпня, відбулось чимало подій у світі спорту. Про найважливіші з них читайте у дайджесті від Спорт24.

Україна здобула рекордні 5 золотих медалей на Паралімпіаді

У Токіо на літніх Паралімпійських іграх 28 серпня відбувся 4 змагальний день. Субота стала однією з найуспішніших для збірної України на Паралімпіаді.

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Українська збірна зуміла здобути 12 нагород. Українці вибороли аж 5 золотих медалей, 4 срібні та ще 3 бронзові.

Динамо познущалося над Колосом в УПЛ

Загалом за 4 дні Паралімпіади Україна здобула 34 медалі (8 золотих, 17 срібних та 9 бронзових). За кількістю нагород Україна досі четверта. Водночас 5 золотих медалей дозволили Україні вийти на 5 місце у медальному заліку.

Київське Динамо на своєму полі розгромило ковалівський Колос. Долю поєдинку чемпіон країни вирішив на свою користь ще до перерви, забивши 6 голів.

Дніпро-1 здобув вольову перемогу над харківським Металістом 1925 у гостях і піднявся на 2-ге місце в турнірній таблиці УПЛ.

В інших матчах Інгулець розгромив Маріуполь, а Чорноморець і Олександрія поділили очки.

Рижикова виборола "срібло" на Діамантовій лізі у Франції

Українська бігунка Анна Рижикова стала срібною призеркою етапу Діамантової ліги у Парижі на дистанції 400 метрів з бар'єрами.

Рижикова та ще одна українська бігунка Вікторія Ткачук закривали програму виступів для України на етапі Діамантової ліги. Перед ними відбувся фінал змагань у секторі стрибків у висоту, де Ірина Геращенко посіла третє місце, а Ярослава Магучіх уперше за два роки опинилася поза подіумом.

Час Рижикової – 54.59 с. А перемогла Джанна Вудрафф з Панами – 54.44 с.

У стрибках у висоту Ярослава Магучіх посіла лише 5 місце з результатом 1.95 м. Такий самий результат показала Ірина Геращенко, але вона стала третьою, бо взяла висоту з першої спроби, а Магучіх – лише з третьої. Переможцем в секторі для стрибків у висоту стала Нікола Макдермотт з Австралії, яка взяла 1.98 м.

Ферстаппен виграв дощову кваліфікацію гран-прі Бельгії

У Бельгії відбулася кваліфікація 12 гран-прі Формули-1 сезону-2021. Перемогу у дощовій кваліфікації здобув пілот Red Bull Макс Ферстаппен.

Гонка гран-прі Бельгії відбудеться 29 серпня. Початок о 16:00.