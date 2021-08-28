Інгулець – Маріуполь 3:0

Голи: Шарай, 22, 57, Стівен, 76

У минулому турі Інгулець переграв на виїзді Львів із рахунком 1:2. А Маріуполь у гольовій перестрілці поступився луганській Зорі – 3:4. Відзначимо, що клуб Остапа Маркевич у новому сезоні ще не знає смаку перемог.

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Початок гри розпочався з великою кількістю боротьби, але без небезпечних моментів. Ініціатива переходила від однієї команди до іншої.

Перший гострий момент був у господарів. Шарай елегантно прибрав суперника у штрафному Маріуполя та пробив, але його удар взяла на себе стійка.

У середині першого тайму господарі таки відкрили рахунок у матчі. Активний Шарай зіграв на добиванні у штрафному суперника та прошив сітку воріт після затяжної атаки Інгульця – 1:0.

Значно гостріше атакував клуб із Петрового. Футболісти Маріуполя з труднощами ліквідовували "пожежу" біля власних воріт.

Найкращі моменти першого тайму: відео

Крах Маріуполя

Команди за мінімальної переваги Інгульця пішли на перерву. Після відпочинку футболісти не стали кидатись в атаку, що змусило тренерів робити перші зміни у складах. Маріуполю потрібно було відігруватись у рахунку.

Дуже перспективний штрафний заробили гравці Інгульця. Полегенько взявся виконувати штрафний, але голкіпер Маріуполя Кудрик потягнув постріл з кута воріт. Однак вже після введення м'яча з ауту Асмелаш зробив передачу з флангу прямо на голову Шараю – 2:0 дубль футболіста.

Дубль Шарая: дивіться відео

Чоботенко підключився в атаку Маріуполя та був готовий розстрілювати ворота господарів. Але удар у захисника не вдався.

Відразу після цього Інгулець вибіг у стрімку контратаку, яку завершив нігерієць Стівен – розгром 3:0.

Третій гол Інгульця: відео

Коваленко був дуже близьким до того, щоб стати автором голу. М'яч пролетів у лічених сантиметрах від стійки. Господарі на цьому не зупинились та створили ще декілька небезпечних моментів.

Інгулець – Маріуполь відеоогляд

Інгулець розгромив Маріуполь 3:0. Завдяки перемозі тріумфатор матчу зумів підійнятись у таблиці на 8-му позицію, тепер в активі клубу 7 очок. Маріуполь продовжує перебувати на дні – останнє 16-те місце.